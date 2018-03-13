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    Фотоленты

    "Скандинавская богиня": модель покоряет метровыми ногами

    (обновлено: )136406
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    instagram.com/iostergren
    instagram.com/iostergren
    instagram.com/iostergren
    instagram.com/iostergren
    instagram.com/iostergren
    instagram.com/iostergren
    instagram.com/iostergren
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren

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    Фитнес-модель из Швеции покоряет сердца миллионов мужчин по всему миру.

    Жозефин Скривер
    @josephineskriver
    Красивая датская топ-модель, от которой все без ума

    А все потому, что у красотки при росте 178 сантиметров длина ног составляет 108 сантиметров.

    Ия Остергрен в 2013 году вышла замуж за чемпиона Швеции по бодибилдингу Торбьерна Остергрена и родила ему двух дочек.

    Муж и стал первым и главным тренером красотки.

    Теперь в Швеции девушку называют скандинавской богиней.

    Ранее рассказывалось о Кендалл Дженнер, которая родилась под счастливой звездой — в богатой семье знаменитостей в США. Впрочем, красотка никогда не сидела сложа руки и стала одной из самых популярных моделей мира.

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