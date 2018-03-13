"Скандинавская богиня": модель покоряет метровыми ногами

Фитнес-модель из Швеции покоряет сердца миллионов мужчин по всему миру.
А все потому, что у красотки при росте 178 сантиметров длина ног составляет 108 сантиметров.
Ия Остергрен в 2013 году вышла замуж за чемпиона Швеции по бодибилдингу Торбьерна Остергрена и родила ему двух дочек.
Муж и стал первым и главным тренером красотки.
Теперь в Швеции девушку называют скандинавской богиней.
Ранее рассказывалось о Кендалл Дженнер, которая родилась под счастливой звездой — в богатой семье знаменитостей в США. Впрочем, красотка никогда не сидела сложа руки и стала одной из самых популярных моделей мира.