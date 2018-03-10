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    Фотоленты

    Кендалл Дженнер: самая популярная модель мира радует откровенными фото

    (обновлено: )150912
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Kendall
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Kendall
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Kendall
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Kendall
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Kendall
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Kendall
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Kendall
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Kendall
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер
    Kendall

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    Кендалл Дженнер

    Кендалл Дженнер родилась под счастливой звездой — в богатой семье знаменитостей в США. Впрочем, красотка никогда не сидела сложа руки и стала одной из самых популярных моделей мира.

    Кендалл родилась 3 ноября 1995 года в Лос-Анджелесе. Главным отличием Кендалл от остальных братьев и сестер, одна из которых — Ким Кардашьян, является высокий рост и небольшой вес, что собственно и повлияло на её решение стать моделью.

    На инстаграмм-аккаунт модели подписано более 80 миллионов человек, что почти на 30 млн меньше, чем у Ким Кардашьян.

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