Кендалл Дженнер: самая популярная модель мира радует откровенными фото

Кендалл Дженнер родилась под счастливой звездой — в богатой семье знаменитостей в США. Впрочем, красотка никогда не сидела сложа руки и стала одной из самых популярных моделей мира.

Кендалл родилась 3 ноября 1995 года в Лос-Анджелесе. Главным отличием Кендалл от остальных братьев и сестер, одна из которых — Ким Кардашьян, является высокий рост и небольшой вес, что собственно и повлияло на её решение стать моделью.

На инстаграмм-аккаунт модели подписано более 80 миллионов человек, что почти на 30 млн меньше, чем у Ким Кардашьян.