Капризы погоды. Одесса и Запорожье делятся "зимними" фото

Первый месяц весны близится к концу, а тепла все не видать. Украину замело снегом. Но жители страны не унывают и находят позитивные моменты в капризах погоды.

Так в Одессе прошел ледяной дождь. Жители "жемчужины у моря" делились в сети красочными фото этого явления. В городе обледенели дороги, машины и деревья покрылись слоем льда.

Запорожцы также публикуют в соцсетях фотографии "ненаигравшейся зимы".

Ранее сообщалось, что в Днепре на Запорожском шоссе обвалилась крыша подземного перехода, не выдержав тяжести снега.