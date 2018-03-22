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    Фотоленты

    Капризы погоды. Одесса и Запорожье делятся "зимними" фото

    (обновлено: )20910
    Обледенение в Запорожье
    Обледенение в Запорожье
    Обледенение в Запорожье
    Обледенение в Запорожье
    Обледенение в Запорожье
    Обледенение в Запорожье
    Обледенение в Запорожье
    Обледенение в Запорожье
    Обледенение в Одессе
    Обледенение в Одессе
    Обледенение в Одессе
    Обледенение в Одессе
    Обледенение в Запорожье
    facebook.com/durna.skelya
    Обледенение в Запорожье
    facebook.com/durna.skelya
    Обледенение в Запорожье
    facebook.com/durna.skelya
    Обледенение в Запорожье
    facebook.com/durna.skelya
    Обледенение в Запорожье
    facebook.com/durna.skelya
    Обледенение в Запорожье
    facebook.com/durna.skelya
    Обледенение в Запорожье
    facebook.com/durna.skelya
    Обледенение в Запорожье
    facebook.com/durna.skelya
    Обледенение в Одессе
    048.ua Диана Попкова
    Обледенение в Одессе
    048.ua Диана Попкова
    Обледенение в Одессе
    048.ua Диана Попкова
    Обледенение в Одессе
    048.ua Диана Попкова

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    Первый месяц весны близится к концу, а тепла все не видать. Украину замело снегом. Но жители страны не унывают и находят позитивные моменты в капризах погоды.

    Так в Одессе прошел ледяной дождь. Жители "жемчужины у моря" делились в сети красочными фото этого явления. В городе обледенели дороги, машины и деревья покрылись слоем льда.

    Запорожцы также публикуют в соцсетях фотографии "ненаигравшейся зимы". 

    Ранее сообщалось, что в Днепре на Запорожском шоссе обвалилась крыша подземного перехода, не выдержав тяжести снега

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