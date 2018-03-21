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    Киев

    Снегопад нарушил работу общественного транспорта в Киеве

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    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину (304)

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    С утра на улицы столицы выехало большое количество снегоуборочной техники. Машины, посыпающие песчано-солевую смесь, проехали шеренгами по всем проспектам Киева.
    Работа общественного транспорта в Киеве в снегопад
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Общественный транспорт утром в среду ездит с отклонением от графика движения в Киеве из-за снегопада, он может опаздывать на 25 минут, сообщает Информатор.

    Накануне в столице по всему общественному наземному транспорту ввели оперативное положение №2 в связи со сложными погодными условиями. 

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    С утра на улицы выехало большое количество снегоуборочной техники. Машины, посыпающие песчано-солевую смесь, проехали шеренгами по всем проспектам столицы. Тротуары убирают специальные трактора с вращающимися щетками. 

    kiev.informator.ua
    Снегопад в Киеве, уборка улиц

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