Снегопад нарушил работу общественного транспорта в Киеве

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Общественный транспорт утром в среду ездит с отклонением от графика движения в Киеве из-за снегопада, он может опаздывать на 25 минут, сообщает Информатор.

Накануне в столице по всему общественному наземному транспорту ввели оперативное положение №2 в связи со сложными погодными условиями.

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С утра на улицы выехало большое количество снегоуборочной техники. Машины, посыпающие песчано-солевую смесь, проехали шеренгами по всем проспектам столицы. Тротуары убирают специальные трактора с вращающимися щетками.