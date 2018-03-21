В Днепре под тяжестью снега обрушилась крыша над поземным переходом

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Днепре на Запорожском шоссе обвалилась крыша подземного перехода, не выдержав тяжести снега, сообщает управление ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Обрушение произошло вечером 20 марта.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили на месте ЧП завал на входе в подземный переход, перекрытый сугробами и металлической крышей.

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Работники ГСЧС убрали снег лопатами с обрушившихся металлических конструкций. Также с помощью бензореза и ломов они разобрали поврежденную крышу и вынесли ее из подземного перехода.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Обрушение крыши подземного перехода в Днепре

К ликвидации последствий происшествия было привлечено 19 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.

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При ЧП никто не пострадал.