В Днепре под тяжестью снега обрушилась крыша над поземным переходом

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Днепре на Запорожском шоссе обвалилась крыша подземного перехода, не выдержав тяжести снега, сообщает управление ГосЧС Украины в Днепропетровской области.
Обрушение произошло вечером 20 марта.
Прибывшие по вызову спасатели обнаружили на месте ЧП завал на входе в подземный переход, перекрытый сугробами и металлической крышей.
Смотрите также: Взрыв газа и обрушение жилого дома в Мурманске. Кадры с места ЧП
Работники ГСЧС убрали снег лопатами с обрушившихся металлических конструкций. Также с помощью бензореза и ломов они разобрали поврежденную крышу и вынесли ее из подземного перехода.
К ликвидации последствий происшествия было привлечено 19 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.
Смотрите также: Фильм ужасов. Последствия пожара на рынке в Черновцах
При ЧП никто не пострадал.