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    Происшествия

    В Днепре под тяжестью снега обрушилась крыша над поземным переходом

    (обновлено: )23313
    В Днепре спасатели ликвидировали ЧП, произошедшее в результате обильных осадков. Под тяжестью снега обрушилась металлическая крыша над подземным переходом.
    Обрушение крыши подземного перехода в Днепре
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Днепре на Запорожском шоссе обвалилась крыша подземного перехода, не выдержав тяжести снега, сообщает управление ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

    Обрушение произошло вечером 20 марта.

    Прибывшие по вызову спасатели обнаружили на месте ЧП завал на входе в подземный переход, перекрытый сугробами и металлической крышей.

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    Работники ГСЧС убрали снег лопатами с обрушившихся металлических конструкций. Также с помощью бензореза и ломов они разобрали поврежденную крышу и вынесли ее из подземного перехода.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Обрушение крыши подземного перехода в Днепре

    К ликвидации последствий происшествия было привлечено 19 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.

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    При ЧП никто не пострадал.

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