Голова кругом: как пережить резкие перепады погоды

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Испытание погодой РИА Новости Украина Евгений Котенко Апрель на подходе. Киев утопает в снегу

В последнее время погода бросается в крайности. То температура за сутки падает от плюсовых шести до минус пятнадцати, то буквально за ночь запрыгивает с глубокого минуса на отметки выше ноля. Циклоны сменяются антициклонами, снегопады дождями и солнечной погодой.В начале недели в Украину опять вернулась зима со снегопадами и ночными заморозками. Всю минувшую неделю то шел снег, то дождь, то было солнечно.

Впрочем, уже на выходных синоптики обещают почти лето: 1 апреля в Киеве до +17 градусов, а 5 апреля — чуть ли не +19.

Конечно, такие перепады погоды негативно сказываются на самочувствии. Наиболее уязвимы в такие дни люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонностью к мигрени и метеозависимы, а также больные сахарным диабетом.

Больные вегетососудистой дистонией часто жалуются на мигрени, связанные с резкой сменой погоды, которые возникают, например, перед грозой. Такие люди становятся вялыми, раздражительными, ощущают значительный упадок сил, бессонницу или, наоборот, сонливость, мышечные боли, потерю аппетита.

Хотя ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вообще опровергла наличие у людей вегето-сосудистой дистонии, назвав "большим советским мифом".

"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите", — утверждала Супрун.

При этом она призывала пациентов проходить всевозможное дообследование, чтобы найти настоящую причину заболевания. Для этого, по ее словам, надо пройти общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, при необходимости — УЗИ кишечника, рентгенографию грудной клетки, в некоторых случаях — МРТ головного мозга, и, даже — консультацию психолога или психиатра.

Что говорят врачи

Как говорят врачи, причина в том, что организм не успевает перестраиваться под погодные и атмосферные изменения. Так, например, сосуды не расширяются своевременно и, как результат, — скачет давление, болит и кружится голова.

Медики советуют при резких перепадах погоды следить за питанием, не перегружать желудок, а также принимать контрастный душ.

"Прийти в себя поможет также контрастный душ и отвары трав с успокаивающим действием ромашки, мелиссы, мяты, боярышника. Важно также хорошо проветривать помещение, в котором вы находитесь и постараться свести к минимуму любые стрессы", — рассказывала Голос.ua врач Виктория Савицкая.

Чем опасны перепады погоды:

— возрастает риск инфарктов;

Под воздействием смены погоды выделяются гормоны стресса, которые сгущают кровь. А сгущенная кровь склонна к образованию тромбов, прежде всего — у людей из группы риска — тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями (атеросклероз и др.), сосудистой формой вегето-сосудистой дистонии, метаболическим синдромом, сахарным диабетом. Тромбы же являются одной из ведущих причин инфарктов и инсультов.

— обостряется сахарный диабет;

Сказывается стрессовое влияние смен погоды и на эндокринных органах. Яркий пример — работа поджелудочной железы. Под влиянием метеокапризов ее инсулиновый аппарат истощается, от чего страдают больные сахарным диабетом — у них повышается уровень сахара в крови.

Как пишет медицинский портал Здоров-Инфо, чтобы уменьшить влияние погодных перепадов, необходимо:

— не перегружать пищеварительную систему. Из-за перепадов температур и влажности воздуха процесс кровообращения и так нарушен, а если при этом переедать, ситуация может усугубиться. Нужно употреблять в пищу продукты, имеющие в составе ненасыщенные жирные кислоты, витамины (обязательно витамины А и С), микроэлементы. В свою очередь, избегать острых приправ, жареных и жирных блюд, отложить употребление мяса;

— принимать контрастный душ;

— отказаться от вредных привычек или хотя бы их минимизировать;

— сократить физическую активность, вне зависимости от того, спорт это или выполнение работы;

— увеличить продолжительность сна хотя бы на час.

По материалам из открытых источников интернет