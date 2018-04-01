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    Голова кругом: как пережить резкие перепады погоды

    (обновлено: )36
    Погода продолжает испытывать украинцев на прочность резкими перепадами. Наиболее уязвимы в такие дни сердечники и больные сахарным диабетом. Врачи советуют не перегружать себя работой, следить за питанием и принимать контрастный душ.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Испытание погодой

    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В последнее время погода бросается в крайности. То температура за сутки падает от плюсовых шести до минус пятнадцати, то буквально за ночь запрыгивает с глубокого минуса на отметки выше ноля. Циклоны сменяются антициклонами, снегопады дождями и солнечной погодой.В начале недели в Украину опять вернулась зима со снегопадами и ночными заморозками. Всю минувшую неделю то шел снег, то дождь, то было солнечно.

    Впрочем, уже на выходных синоптики обещают почти лето: 1 апреля в Киеве до +17 градусов, а 5 апреля — чуть ли не +19.

    Конечно, такие перепады погоды негативно сказываются на самочувствии. Наиболее уязвимы в такие дни люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонностью к мигрени и метеозависимы, а также больные сахарным диабетом.

    Больные вегетососудистой дистонией часто жалуются на мигрени, связанные с резкой сменой погоды, которые возникают, например, перед грозой. Такие люди становятся вялыми, раздражительными, ощущают значительный упадок сил, бессонницу или, наоборот, сонливость, мышечные боли, потерю аппетита.

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    Хотя ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вообще опровергла наличие у людей вегето-сосудистой дистонии, назвав "большим советским мифом".

    "Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите", — утверждала Супрун.

    При этом она призывала пациентов проходить всевозможное дообследование, чтобы найти настоящую причину заболевания. Для этого, по ее словам, надо пройти общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, при необходимости — УЗИ кишечника, рентгенографию грудной клетки, в некоторых случаях — МРТ головного мозга, и, даже — консультацию психолога или психиатра.

    Что говорят врачи

    Как говорят врачи, причина в том, что организм не успевает перестраиваться под погодные и атмосферные изменения. Так, например, сосуды не расширяются своевременно и, как результат, — скачет давление, болит и кружится голова.

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    Медики советуют при резких перепадах погоды следить за питанием, не перегружать желудок, а также принимать контрастный душ.

    "Прийти в себя поможет также контрастный душ и отвары трав с успокаивающим действием ромашки, мелиссы, мяты, боярышника. Важно также хорошо проветривать помещение, в котором вы находитесь и постараться свести к минимуму любые стрессы", — рассказывала Голос.ua врач Виктория Савицкая

    Чем опасны перепады погоды:

    — возрастает риск инфарктов;

    Под воздействием смены погоды выделяются гормоны стресса, которые сгущают кровь. А сгущенная кровь склонна к образованию тромбов, прежде всего — у людей из группы риска — тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями (атеросклероз и др.), сосудистой формой вегето-сосудистой дистонии, метаболическим синдромом, сахарным диабетом. Тромбы же являются одной из ведущих причин инфарктов и инсультов.

    — обостряется сахарный диабет;

    Сказывается стрессовое влияние смен погоды и на эндокринных органах. Яркий пример — работа поджелудочной железы. Под влиянием метеокапризов ее инсулиновый аппарат истощается, от чего страдают больные сахарным диабетом — у них повышается уровень сахара в крови.

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    Как пишет медицинский портал Здоров-Инфо, чтобы уменьшить влияние погодных перепадов, необходимо:

    — не перегружать пищеварительную систему. Из-за перепадов температур и влажности воздуха процесс кровообращения и так нарушен, а если при этом переедать, ситуация может усугубиться. Нужно употреблять в пищу продукты, имеющие в составе ненасыщенные жирные кислоты, витамины (обязательно витамины А и С), микроэлементы. В свою очередь, избегать острых приправ, жареных и жирных блюд, отложить употребление мяса;

    — принимать контрастный душ;

    — отказаться от вредных привычек или хотя бы их минимизировать;

    — сократить физическую активность, вне зависимости от того, спорт это или выполнение работы;

    — увеличить продолжительность сна хотя бы на час.

    По материалам из открытых источников интернет

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