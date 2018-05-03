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    В Чернигове из-за разлива Десны затопило городской пляж

    (обновлено: )5910
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    УНИАН
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    УНИАН
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    УНИАН
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    УНИАН
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    УНИАН
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    УНИАН
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    УНИАН
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляж
    УНИАН

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    В Чернигове повысился уровень воды в Десне, в результате чего затопило "Золотой пляж". Под воду ушли лавки, детские качели и раздевалки.

    Отдыхающим местами уровень воды доставал до колена.

    В ГСЧС напомнили, что 2-5 мая в Верховьях Днепра на участке Лоев-Неданчичи, Десне ниже Разлета (Черниговская область) будет сохраняться, а на Сейме (Сумская область) ожидается превышение опасных отметок уровня воды. Возможно нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов. 

    Ранее сообщалось, что в Харькове вор затопил девятиэтажное общежитие.

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