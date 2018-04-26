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    Общество

    Синоптики удивляют. В Украину пришла жара и дожди

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    По прогнозу Укргидрометцентра, на юге Украины днем температура поднимется до 28 градусов, а на западе страны, кроме Волынской и Ровенской областей, пройдут дожди.
    Дожди в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В четверг синоптики обещают дожди на западе Украины. При этом днем местами воздух прогреется до 28 градусов, сообщает прогноз Укргидрометцентра.

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    На западе обещают дожди, кроме Волынской и Ровенской областей.  Днем от 15 до 23 граудсов. На севере днем от 19 до 22. В центре осадки возможны в Винницкой и Полтавской областях. Днем от 21 до 24. На востоке днем от 22 до 27.

    В Харьковской области может пройти дождь. На юге днем до 28 градусов.

    В Киеве 26 апреля дневная температура составит от 20 до 22 градусов.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на четверг

    Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что теплая погода ожидается в Украине на майские праздники, местами грозы.

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