Синоптики удивляют. В Украину пришла жара и дожди

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В четверг синоптики обещают дожди на западе Украины. При этом днем местами воздух прогреется до 28 градусов, сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе обещают дожди, кроме Волынской и Ровенской областей. Днем от 15 до 23 граудсов. На севере днем от 19 до 22. В центре осадки возможны в Винницкой и Полтавской областях. Днем от 21 до 24. На востоке днем от 22 до 27.

В Харьковской области может пройти дождь. На юге днем до 28 градусов.

В Киеве 26 апреля дневная температура составит от 20 до 22 градусов.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на четверг

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что теплая погода ожидается в Украине на майские праздники, местами грозы.