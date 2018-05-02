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    Киев

    Майское пекло. В Киеве в четверг ожидается жара

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    По информации Гидрометцентра, в столице в четверг ожидается +30 градусов, в целом по стране так же будет жарко.
    Пляжи в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг, 3 мая, небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов, сообщает Гидрометцентр.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды Киевской области на 3 мая

    На западе небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

    На севере небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +24…+30 градусов.

    В центре облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Днепропетровской области +9…+14 градусов, днем +24…+29 градусов.

    На востоке небольшая облачность, ночью и днем без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +23…+30 градусов.

    На юге Украины облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Запорожской и Херсонской областях +8…+13 градусов, днем +24…+31 градусов.

    В Крыму без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +25…+30 градусов.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды в Украине на 3 мая

    Ранее сообщалось, что первый температурный рекорд мая зафиксирован в Киеве, так ночь на 2 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года.

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