Майское пекло. В Киеве в четверг ожидается жара

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг, 3 мая, небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов, сообщает Гидрометцентр.

meteo.gov.ua Карта погоды Киевской области на 3 мая

На западе небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

На севере небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Днепропетровской области +9…+14 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке небольшая облачность, ночью и днем без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +23…+30 градусов.

На юге Украины облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Запорожской и Херсонской областях +8…+13 градусов, днем +24…+31 градусов.

В Крыму без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +25…+30 градусов.

meteo.gov.ua Карта погоды в Украине на 3 мая

Ранее сообщалось, что первый температурный рекорд мая зафиксирован в Киеве, так ночь на 2 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года.