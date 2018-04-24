Появился прогноз погоды на майские праздники

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Теплая погода ожидается в Украине на майские праздники, местами грозы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Предварительный прогноз на 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Ничего сложного и синоптично опасного. Тепло. Все дни +18…+25°. Местами, при более интенсивном солнце, +22…+27", – написала она на своей странице в Facebook, уточнив, что 30 апреля и 1 мая существует вероятность гроз на западе и севере страны.

При этом она добавила, что в Украине прогнозируются дожди во вторник, 24 апреля, и пятницу, 27 апреля.

Ранее Министерство социальной политики Украины опубликовало календарь выходных дней в апреле-мае 2018 года с учетом переносов рабочих дней. День международной солидарности трудящихся, 1 Мая, приходится на вторник, поэтому принято решение перенести рабочий день понедельник, 30 апреля, на субботу, 5 мая. В результате переноса четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая — будут выходными.