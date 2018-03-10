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    Наталья Диденко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Мокрый снег
    Прогноз синоптика на выходные: с юга попрет тепло, польют дожди
    15:43 02.03.2018
    595Украина остановилась в снежных заносах
    Синоптик Наталья Диденко озвучила свой прогноз на 3 и 4 марта. По ее словам, "очередной средиземноморский пакостный циклон вновь существенно усложнит погоду в Украине".
    Снежный коллапс в Киеве
    Синоптик показала, как выглядят из космоса бушующие в Украине циклоны
    20:48 01.03.2018
    1853Украина остановилась в снежных заносах
    Синоптик Наталья Диденко так же "проанонсировала" новый очередной циклон над Италией, Балканами, который уже готовится 3 марта войти в Украину.
    Снежный коллапс в Киеве
    Синоптик сообщила, сколько продлится снег: Киев в эпицентре циклона
    11:48 01.03.2018
    1369Украина остановилась в снежных заносах
    Наталья Диденко прогнозирует, что вслед за циклоном 1 марта придет следующий циклон - 3 марта. Она предупреждает, что плохая погода и осадки продлятся еще несколько дней.
    Подснежники.
    Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление
    20:59 27.02.2018
    1306
    Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление придет в Украину со следующей недели, а на этой еще будут холода и метели.
    Подснежники в снегу
    Синоптик: в Украину идет стремительное потепление и магнитные бури
    18:59 14.02.2018
    2893
    Как рассказала народный синоптик Наталья Диденко, ближайшей ночью в Украине еще будут морозы, а потом начнется резкое потепление.
    Масштабный снегопад в Киеве
    Синоптик: в Украину идет похолодание
    16:12 12.02.2018
    2060
    Синоптик Наталья Диденко сообщила, что до 15 февраля в Украине будет морозная погода, а после начнется потепление.
    Погода. Дождь
    В ожидании выходных. Украину накроет новый циклон
    12:46 09.02.2018
    1454
    По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в Украину придет новый циклон, который принесет дожди и мокрый снег на юг страны. В Киеве в субботу вероятны небольшие осадки, в воскресенье - погода улучшится.
    Снегопад в Киеве
    Синоптик предупреждает о резкой смене погоды
    18:32 02.02.2018
    1935
    Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в течение 3-4 февраля в Украине ожидается действие циклона с осадками и ветром.
    Снегопад в Киеве. Архивное фото
    Синоптик: январь завершается похолоданием
    15:32 30.01.2018
    384
    Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что после потепления и дождей, в Украину вернется похолодания и на дорогах снова будет гололедица.
    Мокрый снег
    Мокрый снег, дождь и оттепель: краткий прогноз погоды в Украине на выходные
    16:15 26.01.2018
    271
    Потепление заходит в Украину с западных областей. Их жители первыми почувствуют на себе оттепель, которая принесет с собой мокрый снег и дожди.
    Зима в Одессе
    Во всем виноват Кристиан: морозы в Украине продержатся до 27 января
    16:09 25.01.2018
    874Украина остановилась в снежных заносах
    Во всех областях Украины 26 января будет преобладать сухая малооблачная и даже солнечная погода. Небольшой снег пройдет местами на Востоке Украины.
    Погода в Киеве
    Синоптик Диденко сообщила, когда потеплеет в Украине
    15:26 23.01.2018
    5237Украина остановилась в снежных заносах
    По прогнозу, морозная погода установится 24 января на всей территории Украины. Только в западных областях температура поднимется до 0 градусов.
    Погода в Киеве
    Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая зима
    20:47 04.01.2018
    2173
    Как сообщила народный синоптик Наталья Диденко, настоящая зимняя погода и похолодание придут в Украину 8-9 января.
    Мокрый снег в Киеве
    Синоптик сделала прогноз на неделю: Украина в плену двух циклонов
    12:29 27.11.2017
    750
    Как рассказала синоптик Наталья Диденко, первая половина недели будет холодной, во второй половине недели ожидается потепление, но с осадками и ветром.
    Первый снег в Украине. Архивное фото
    В Украину идет устойчивое похолодание
    09:44 13.11.2017
    757
    По прогнозам синоптика Натальи Диденко, с понедельника-вторника начнется устойчивое похолодание в Украине. В понедельник в Киеве немного потеплеет, вечером возможен небольшой дождь.
    Вид на Киев
    Зима близко. Синоптик сообщила, когда в Украину придут холода
    15:16 10.11.2017
    2741Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По словам синоптика Натальи Диденко, сначала похолодает в воскресенье, 12 ноября, но в понедельник снова потеплеет и уже с 14 ноября начнется достаточно уверенное похолодание, которое начнется с запада и севера Украины.
    Жара в Киеве
    В Украину идет жара
    01:55 29.06.2017
    802
    Согласно прогнозу, небольшие дожди ожидаются в западных областях и на востоке Украины. В целом в течение дня температура воздуха будет находиться в пределах +27...+32 градусов, местами до +30...+34.
    На Украину надвигается циклон из Дании, 22 июня 2017
    Украину накроет циклон с грозовыми ливнями
    21:44 22.06.2017
    1295
    По словам синоптика Натальи Диденко, циклон надвигается из Дании и достигнет территории Украины днем в пятницу. Избежать влияния циклона смогут юг, восток и большая часть центра страны.
    Биг-Бен возле метро Левобережная в Киеве
    Появился прогноз погоды на майские праздники
    17:17 28.04.2017
    304
    На большей части Украины - теплая и солнечная погода. В западных областях прогнозируется похолодание на субботу и воскресенье. В Киеве серьезных осадков и похолодания не ожидается.
    Грозовое небо
    В Украине испортится погода
    19:48 23.03.2017
    801
    По информации синоптика Наталии Диденко, в выходные погода в Украине ухудшиться, снизится температура воздуха и пойдут дожди.
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    Синоптик: в Украину идет стремительное потепление и магнитные бури
    18:59 14.02.2018
    2893
    Как рассказала народный синоптик Наталья Диденко, ближайшей ночью в Украине еще будут морозы, а потом начнется резкое потепление.
    Масштабный снегопад в Киеве
    Синоптик: в Украину идет похолодание
    16:12 12.02.2018
    2060
    Синоптик Наталья Диденко сообщила, что до 15 февраля в Украине будет морозная погода, а после начнется потепление.
    Снежный коллапс в Киеве
    Синоптик показала, как выглядят из космоса бушующие в Украине циклоны
    20:48 01.03.2018
    1853
    Синоптик Наталья Диденко так же "проанонсировала" новый очередной циклон над Италией, Балканами, который уже готовится 3 марта войти в Украину.
    Погода. Дождь
    В ожидании выходных. Украину накроет новый циклон
    12:46 09.02.2018
    1454
    По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в Украину придет новый циклон, который принесет дожди и мокрый снег на юг страны. В Киеве в субботу вероятны небольшие осадки, в воскресенье - погода улучшится.
    Снежный коллапс в Киеве
    Синоптик сообщила, сколько продлится снег: Киев в эпицентре циклона
    11:48 01.03.2018
    1369
    Наталья Диденко прогнозирует, что вслед за циклоном 1 марта придет следующий циклон - 3 марта. Она предупреждает, что плохая погода и осадки продлятся еще несколько дней.
    Подснежники.
    Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление
    20:59 27.02.2018
    1306
    Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление придет в Украину со следующей недели, а на этой еще будут холода и метели.
    Мокрый снег
    Прогноз синоптика на выходные: с юга попрет тепло, польют дожди
    15:43 02.03.2018
    595
    Синоптик Наталья Диденко озвучила свой прогноз на 3 и 4 марта. По ее словам, "очередной средиземноморский пакостный циклон вновь существенно усложнит погоду в Украине".
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