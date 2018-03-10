По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в Украину придет новый циклон, который принесет дожди и мокрый снег на юг страны. В Киеве в субботу вероятны небольшие осадки, в воскресенье - погода улучшится.
По словам синоптика Натальи Диденко, сначала похолодает в воскресенье, 12 ноября, но в понедельник снова потеплеет и уже с 14 ноября начнется достаточно уверенное похолодание, которое начнется с запада и севера Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в Украину придет новый циклон, который принесет дожди и мокрый снег на юг страны. В Киеве в субботу вероятны небольшие осадки, в воскресенье - погода улучшится.