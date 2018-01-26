наверх
26.01.201819:03
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Мокрый снег, дождь и оттепель: краткий прогноз погоды в Украине на выходные

    (обновлено: )224
    Потепление заходит в Украину с западных областей. Их жители первыми почувствуют на себе оттепель, которая принесет с собой мокрый снег и дожди.
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Украине на выходные 27-28 января ожидается потепление, морозы сменятся оттепелью и дождями, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

    Чёрное море у Одессы начало испаряться из-за холодов
    Канал USI Online на Youtube
    В Одессе из-за холодов "испаряется" Черное море. Появилось видео

    По ее словам, в субботу уже будет ощущаться потепление, хотя в ночь с 26 на 27 января еще будет морозно, а на востоке и в центре Украины до минус 11-14 градусов. Зато днем ​​в большинстве областей минус 2-5 градусов.

    На востоке днем 27 января ​​ожидается еще до минус 8-10, а вот западные области снова будут самыми теплыми: от минус 2 до плюс 3 градусов, на Закарпатье до 3-7 градусов тепла.

    В Киеве в субботу увеличение облачности. Ближайшей ночью в столице до минус 10, днем ​​27 января минус 3-4 градуса.

    "Мокрый снег, дождь и оттепель. На Востоке и в Центре еще до 5 мороза. Такая погода 28 января. Дождь — скорее в западных областях, мокрый снег — местами на остальной территории. Такой, периодический, вечером в воскресенье — интенсивный.  Поэтому уже доставайте резиновые сапоги или лыжные высокие ботинки, а также желательно темную верхнюю одежду, потому что машины и лужи снова объединятся против пешеходов", — предупреждает Диденко.

    Фото Facebook Натальи Диденко
    Погода в Украине и Европе на выходные

    В воскресенье ночью в Киеве минус 5-7 градусов, днем ​​около нуля и мокрый снег.

    Ранее сообщалось, что нестабильная погода и сильные морозы спровоцировали замерзание Азовского моря.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает