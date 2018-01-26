Мокрый снег, дождь и оттепель: краткий прогноз погоды в Украине на выходные

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Украине на выходные 27-28 января ожидается потепление, морозы сменятся оттепелью и дождями, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу уже будет ощущаться потепление, хотя в ночь с 26 на 27 января еще будет морозно, а на востоке и в центре Украины до минус 11-14 градусов. Зато днем ​​в большинстве областей минус 2-5 градусов.

На востоке днем 27 января ​​ожидается еще до минус 8-10, а вот западные области снова будут самыми теплыми: от минус 2 до плюс 3 градусов, на Закарпатье до 3-7 градусов тепла.

В Киеве в субботу увеличение облачности. Ближайшей ночью в столице до минус 10, днем ​​27 января минус 3-4 градуса.

"Мокрый снег, дождь и оттепель. На Востоке и в Центре еще до 5 мороза. Такая погода 28 января. Дождь — скорее в западных областях, мокрый снег — местами на остальной территории. Такой, периодический, вечером в воскресенье — интенсивный. Поэтому уже доставайте резиновые сапоги или лыжные высокие ботинки, а также желательно темную верхнюю одежду, потому что машины и лужи снова объединятся против пешеходов", — предупреждает Диденко.

Фото Facebook Натальи Диденко Погода в Украине и Европе на выходные

В воскресенье ночью в Киеве минус 5-7 градусов, днем ​​около нуля и мокрый снег.

Ранее сообщалось, что нестабильная погода и сильные морозы спровоцировали замерзание Азовского моря.