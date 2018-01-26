Мокрый снег, дождь и оттепель: краткий прогноз погоды в Украине на выходные

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Украине на выходные 27-28 января ожидается потепление, морозы сменятся оттепелью и дождями, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в субботу уже будет ощущаться потепление, хотя в ночь с 26 на 27 января еще будет морозно, а на востоке и в центре Украины до минус 11-14 градусов. Зато днем в большинстве областей минус 2-5 градусов.
На востоке днем 27 января ожидается еще до минус 8-10, а вот западные области снова будут самыми теплыми: от минус 2 до плюс 3 градусов, на Закарпатье до 3-7 градусов тепла.
В Киеве в субботу увеличение облачности. Ближайшей ночью в столице до минус 10, днем 27 января минус 3-4 градуса.
"Мокрый снег, дождь и оттепель. На Востоке и в Центре еще до 5 мороза. Такая погода 28 января. Дождь — скорее в западных областях, мокрый снег — местами на остальной территории. Такой, периодический, вечером в воскресенье — интенсивный. Поэтому уже доставайте резиновые сапоги или лыжные высокие ботинки, а также желательно темную верхнюю одежду, потому что машины и лужи снова объединятся против пешеходов", — предупреждает Диденко.
В воскресенье ночью в Киеве минус 5-7 градусов, днем около нуля и мокрый снег.
Ранее сообщалось, что нестабильная погода и сильные морозы спровоцировали замерзание Азовского моря.