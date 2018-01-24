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    Ледяной туман и -50. Аномальные морозы пришли в Китай

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    В районе Хучжун в горах Большой Хинган минимальная температура воздуха достигла отметки минус 50 градусов, а в уезде Мулань столбики термометров показывали минус 43,1 - самой низкой отметки за последние 57 лет.
    Аномальные морозы пришли на север Китая
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Небывалые морозы установились в 16 городах и уездах провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, минувший вторник стал самым холодным днем с начала зимнего сезона, сообщает Sputnik со ссылкой на китайское метеорологическое управление.

    Местами минимальная температура воздуха побила исторический рекорд, говорится в сообщении.

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    В районе Хучжун (Huzhong) в горах Большой Хинган, в месте, известном как "самый холодный поселок Китая", минимальная температура воздуха достигла отметки минус 50 градусов. В уезде Мулань (Mulan) столбики термометров показывали минус 43,1 — самой низкой отметки за последние 57 лет, пишет агентство Синьхуа.

    AFP
    Аномальные морозы пришли на север Китая

    Над уездом Мохэ (Mohe) из-за рекордно низких температур (41,5 градус ниже нуля) повис ледяной туман, и видимость в уезде составила менее 50 метров.

    Аномально низкие температуры во вторник были отмечены и в Харбине: столбик термометра показал —43,1. 

    AFP
    Река Сунхуайян в городе Цзилинь в северо-восточной части Китая

    По данным синоптиков, аномальные холода пришли в Китай из России. По прогнозу провинциальной метеорологической службы, сильные морозы в провинции продлятся до четверга.  Рекорд прошлого года составил минус 31,4 градус по Цельсию.

    Ранее сообщалось, что из-за дождей и таяния снега реки Сена и Рейн вышли из берегов во Франции. 

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