Во всем виноват Кристиан: морозы в Украине продержатся до 27 января

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Украине морозная погода продержится до 27 января, тепло начнет заходит на территорию страны с западных областей, сообщает синоптик Наталья Диденко в четверг.

Смотрите также: Японец-"камикадзе" с криками окунулся в воду в Якутии при минус 60

По ее словам, морозы установились благодаря воздействию антициклона, который обусловил погоду в Украине: "Антициклон Кристиан выгодно и удобно расположился в Украине. Организует нам мороз, солнечную погоду и слабый ветер. Завтра также синоптическая ситуация особо не изменится", — пишет Диденко.



Фото Facebook Натальи Диденко Погодная карта: циклон и антициклон на странами Европы и Украиной

Она прогнозирует, что во всех областях будет преобладать сухая малооблачная и даже солнечная погода. Небольшой снег пройдет местами на Востоке Украины.

Ближайшей ночью минус 12-19 градусов, местами в восточных, северных и центральных областях минус 20-25 градусов.

В южных регионах ночью до 10-14 градусов мороза. В западных областях — 2-8 градусов мороза.

Днем ​​26 января Запад Украины также будет самым теплым регионом: температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Плюсовая температура наиболее вероятна и в Закарпатье.

Смотрите также: Сена и Рейн вышли из берегов во Франции: Париж затапливает

Атмосферные температуры на большей части территории Украины 26 января составят минус 5-10 градусов, на востоке и северо-востоке — до минус 12 градусов.

В Киеве 26 января ночью минус 12-14 градусов, в пятницу днем минус 6-8 градусов. Будет сухо и ясно.

Смотрите также: Тоторо и Годзилла. На улицах Токио появились уникальные снеговики

Диденко передает, что с субботы, 27 января начнутся первые сдвиги в сторону потепления, а в воскресенье 28 января ожидается существенное повышение температуры воздуха — вплоть до оттепели.