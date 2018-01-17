Снегопады и мороз. Украинцев предупредили о серьезном ухудшении погоды

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 18 января, в Украине ожидается серьезное ухудшение погодных условий, говорится в документе за подписью директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды.

Погоду в этот день будут определять снегопады и сильные метели, а также понижение температуры воздуха в некоторых областях.

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В результате влияния активного циклона в четверг "на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные снегопады, метели".

Кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях — 25-28 м/с, на дорогах Украины гололедица.

Facebook Сергей Павловский Информация о погодных условиях в Украине на четверг, 18 января

Также по прогнозам синоптиков, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь с переходом в снег. Высота снежного покрова может достигать 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

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Ранее "Укравтодор" назвал трассы, по которым ограничено движение из снегопада.