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    Снегопады и мороз. Украинцев предупредили о серьезном ухудшении погоды

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (78)

    (обновлено: )38410
    В четверг, 18 января, на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные снегопады и метели. В столице ожидается выпадение до 20 см снега.
    Сильный снегопад в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 18 января, в Украине ожидается серьезное ухудшение погодных условий, говорится в документе за подписью директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды.

    Одессу завалило снегом
    УНИАН
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    Погоду в этот день будут определять снегопады и сильные метели, а также понижение температуры воздуха в некоторых областях.

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    В результате влияния активного циклона в четверг "на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные снегопады, метели".

    Кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях — 25-28 м/с, на дорогах Украины гололедица.

    Facebook Сергей Павловский
    Информация о погодных условиях в Украине на четверг, 18 января

    Также по прогнозам синоптиков, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь с переходом в снег. Высота снежного покрова может достигать 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

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    Ранее "Укравтодор" назвал трассы, по которым ограничено движение из снегопада.

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