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    Общество

    Синоптики прогнозируют в четверг до 20° мороза

    (обновлено: )30410
    По информации Украинского гидрометцентра, в четверг, 25 января, холоднее всего будет на Сумщине и в Карпатах, там ночью 15-20 °, днем 6-11 °.
    Снег в Черкассах
    kp.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 25 января, в Украине без осадков, лишь в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях ночью небольшой снег, сообщает Гидрометцентр.

    На дорогах местами гололедица.

    Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с, в Карпатах местами порывы 15-20 м / с.

    Температура ночью 11-16 ° мороза, днем 2-7 ° мороза, в центральных, восточных областях, на Сумщине и в Карпатах ночью 15-20 °, днем 6-11 ° мороза; в западных областях ночью 4-9 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

    В Киеве без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 11-13 °, днем 3-5 ° мороза.

    meteo.gov.ua
    Карты погоды на 25 января

    Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. На прошлой неделе более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения. На утро среды обесточены около 70 населенных пунктов. В частности, в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

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