Синоптики прогнозируют в четверг до 20° мороза

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 25 января, в Украине без осадков, лишь в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях ночью небольшой снег, сообщает Гидрометцентр.

На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с, в Карпатах местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 11-16 ° мороза, днем 2-7 ° мороза, в центральных, восточных областях, на Сумщине и в Карпатах ночью 15-20 °, днем 6-11 ° мороза; в западных областях ночью 4-9 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

В Киеве без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 11-13 °, днем 3-5 ° мороза.

meteo.gov.ua Карты погоды на 25 января

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. На прошлой неделе более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения. На утро среды обесточены около 70 населенных пунктов. В частности, в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.