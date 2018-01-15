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    Общество

    Синоптики ожидают в понедельник морозы и снег

    (обновлено: )158
    На востоке пройдет снег, температура до -7 градусов. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -9 градусов. На западе Украины в понедельник без осадков. Температура до -14.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 15 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег, сообщают в Укргидрометцентре.

    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Внезапная зима, неожиданный снег. Украина в ловушке стихии

    На востоке пройдет снег, температура до —7 градусов. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до —9 градусов.

    На западе Украины в понедельник без осадков. Температура до —14.

    В северных областях солнечно. Температура до —10. В центре местами пройдет снег, температура до —9.

    Согласно народному прогнозу, 15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского — чудотворца, который носил мирское имя Прохор.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на понедельник от Укргидрометцентра

    Ранее синоптики обещали на всей территории Украины некоторое похолодание, переменную облачность без осадков. 

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