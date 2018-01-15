Синоптики ожидают в понедельник морозы и снег

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 15 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег, сообщают в Укргидрометцентре.

На востоке пройдет снег, температура до —7 градусов. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до —9 градусов.

На западе Украины в понедельник без осадков. Температура до —14.

В северных областях солнечно. Температура до —10. В центре местами пройдет снег, температура до —9.

Согласно народному прогнозу, 15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского — чудотворца, который носил мирское имя Прохор.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на понедельник от Укргидрометцентра

Ранее синоптики обещали на всей территории Украины некоторое похолодание, переменную облачность без осадков.