В Киеве из-за морозов развернут 30 пунктов обогрева

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. С 23 января во всех районах столицы из-за резкого снижения температуры развернут 30 пунктов обогрева, сообщает пресс-центр КГГА.

Соответствующее решение принято постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с резким снижением температуры воздуха.

Пункты обогрева будут расположены в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социальной политики.

"В такие пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. На территории столицы будут работать 30 пунктов обогрева, 19 из которых — в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

Помещения пунктов обогрева будут оборудованы специальными местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячий чай и согреться. Также в каждом пункте обогрева посетители могут получить первую медицинскую помощь (в помещениях имеются аптечки).

Напомним, в Украине на 23 января прогнозируется морозная погода, в восточных и юго-восточных регионах ожидаются мощные снегопады, передает Укргидрометцентр. В Киеве на вторник прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем — мороз до минус 7 градусов.

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