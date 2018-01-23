наверх
23.01.201812:57
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве из-за морозов развернут 30 пунктов обогрева

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (139)

    (обновлено: )75
    Пункты обогрева будут расположены в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социальной политики. На территории столицы будут работать 30 пунктов обогрева, 19 из которых - в круглосуточном режиме
    Пункт обогрева в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. С 23 января во всех районах столицы из-за резкого снижения температуры развернут 30 пунктов обогрева, сообщает пресс-центр КГГА.

    Снегопад в Днепре. Видео
    Канал на Youtube informator.ua
    Снегопад в Днепре. Первыми встали трамваи

    Соответствующее решение принято постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с резким снижением температуры воздуха.

    Пункты обогрева будут расположены в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социальной политики.

    "В такие пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. На территории столицы будут работать 30 пунктов обогрева, 19 из которых — в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

    Помещения пунктов обогрева будут оборудованы специальными местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячий чай и согреться. Также в каждом пункте обогрева посетители могут получить первую медицинскую помощь (в помещениях имеются аптечки).

    Напомним, в Украине на 23 января прогнозируется морозная погода, в восточных и юго-восточных регионах ожидаются мощные снегопады, передает Укргидрометцентр. В Киеве на вторник прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем — мороз до минус 7 градусов.

    Смотрите также: Один в поле: в аэропорту Запорожья взлетную полосу от снега чистят лопатой

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте