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    Общество

    Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление

    (обновлено: )69002
    Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление придет в Украину со следующей недели, а на этой еще будут холода и метели.
    Подснежники.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Украине с 5-6 марта начнется потепление.

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    Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

    Но расслабляться еще рано, ведь в среду ожидаются сложные погодные условия — снегопады, метели и снежные заносы, напоминает Диденко.

    По ее словам, в среду днем ​​стихия немного ослабнет, но уже под вечер очередной циклон снова упадет на юг и юго-восточнее включая Днепр и окружающие районы.

    "Поэтому вечером в среду в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской обл., Донбассе, Днепропетровской, в Крыму и Приазовье снова будет очень сложная ситуация — снегопады, метели, налипание мокрого снега, существенное ухудшение видимости", — написала синоптик.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие сутки погоду в большинстве областей Украины, кроме западных, будут определять циклоны, которые движутся на страну с Балкан.

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