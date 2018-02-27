Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Украине с 5-6 марта начнется потепление.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Но расслабляться еще рано, ведь в среду ожидаются сложные погодные условия — снегопады, метели и снежные заносы, напоминает Диденко.

По ее словам, в среду днем ​​стихия немного ослабнет, но уже под вечер очередной циклон снова упадет на юг и юго-восточнее включая Днепр и окружающие районы.

"Поэтому вечером в среду в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской обл., Донбассе, Днепропетровской, в Крыму и Приазовье снова будет очень сложная ситуация — снегопады, метели, налипание мокрого снега, существенное ухудшение видимости", — написала синоптик.

Ранее сообщалось, что в ближайшие сутки погоду в большинстве областей Украины, кроме западных, будут определять циклоны, которые движутся на страну с Балкан.