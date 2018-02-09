В ожидании выходных. Украину накроет новый циклон

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в воскресенье, 11 февраля, в Украину придет новый циклон, который принесет дожди и мокрый снег на юг страны.

По ее словам, в субботу на востоке страны ожидаются дожди.

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"Запад и Юг от осадков уже в субботу практически освободятся. В воскресенье очередной циклон с Средиземноморья придет в Украину. Но затронет преимущественно нашу южную часть — дождь, мокрый снег, возможно даже сильные осадки. Дневная температура в Украине на выходных 0…+4, на юге до +6, на Западе 0…-3", — написала она на своей странице в Facebook.

В Киеве в субботу вероятны небольшие осадки, мокрый снег или дождь, а в воскресенье, по прогнозам Диденко, погода улучшится. Температура воздуха в столице ночью —1, днем +1.