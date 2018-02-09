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    В ожидании выходных. Украину накроет новый циклон

    (обновлено: )569
    По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в Украину придет новый циклон, который принесет дожди и мокрый снег на юг страны. В Киеве в субботу вероятны небольшие осадки, в воскресенье - погода улучшится.
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в воскресенье, 11 февраля, в Украину придет новый циклон, который принесет дожди и мокрый снег на юг страны.

    Снег в Сахаре
    express.co.uk/GEOFF ROBINSON
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    По ее словам, в субботу на востоке страны ожидаются дожди.

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    "Запад и Юг от осадков уже в субботу практически освободятся. В воскресенье очередной циклон с Средиземноморья придет в Украину. Но затронет преимущественно нашу южную часть — дождь, мокрый снег, возможно даже сильные осадки. Дневная температура в Украине на выходных 0…+4, на юге до +6, на Западе 0…-3", — написала она на своей странице в Facebook.

    В Киеве в субботу вероятны небольшие осадки, мокрый снег или дождь, а в воскресенье, по прогнозам Диденко, погода улучшится. Температура воздуха в столице ночью —1, днем +1. 

    Наталка Диденко/Facebook, 9 февраля 2018

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