В четверг Украину занесет снегами

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 8 февраля, на всей территории Украины синоптики прогнозирую осадки в виде снега, передает Укргидрометцентр.

На востоке ожидается небольшой снег, воздух здесь прогреется до 2 градусов тепла днем.

На севере также пройдет небольшой снег, температура днем здесь будет колебаться от минус 1 до плюс с градуса.

На западе Украины в четверг обещают сильный снег, метель, температура будет держаться в пределах ноля, плюс 1 градуса.

На юге синоптики обещают дожди, местами сильные, воздух прогреется до 6 градусов тепла днем.

В центральных областях пройдет дождь со снегом, температура воздуха здесь составит 1-3 градуса тепла.

В Киеве в четверг пройдет снег, температура воздуха днем — от минус 1 до плюс 1 градуса тепла.