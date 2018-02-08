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    Общество

    В четверг Украину занесет снегами

    (обновлено: )97510
    В четверг, 8 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки. Местами ожидаются сильные метели, а кое-где пройдут дождь со снегом.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 8 февраля, на всей территории Украины синоптики прогнозирую осадки в виде снега, передает Укргидрометцентр.

    Снег в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes
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    На востоке ожидается небольшой снег, воздух здесь прогреется до 2 градусов тепла днем.

    На севере также пройдет небольшой снег, температура днем здесь будет колебаться от минус 1 до плюс с градуса.

    На западе Украины в четверг обещают сильный снег, метель, температура будет держаться в пределах ноля, плюс 1 градуса.

    На юге синоптики обещают дожди, местами сильные, воздух прогреется до 6 градусов тепла днем.

    В центральных областях пройдет дождь со снегом, температура воздуха здесь составит 1-3 градуса тепла.

    В Киеве в четверг пройдет снег, температура воздуха днем — от минус 1 до плюс 1 градуса тепла.

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