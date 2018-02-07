В четверг всю Украину заметет снегом

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. По всей Украине объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий, сильных осадках 8-9 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия. Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.

9 февраля прогнозируют сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см) и гололеда в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях.

В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях 9 февраля ожидается сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

8 февраля и ночью 9 февраля по всей территории Украины прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных)", — предупредили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.