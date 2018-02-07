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    В четверг всю Украину заметет снегом

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    Заносы и снегопады в Киеве (12)

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    Согласно заявлению пресс-службы ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, сбоям в работе электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. По всей Украине объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий, сильных осадках 8-9 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Снегопад накрыл Одессу. Видео
    Михаил Бондарь/Facebook
    Снегопад накрыл Одессу

    "По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия. Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.

    9 февраля прогнозируют сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см) и гололеда в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях.

    В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях 9 февраля ожидается сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

    8 февраля и ночью 9 февраля по всей территории Украины прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с.

    "Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных)", — предупредили в ГСЧС.

    Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

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