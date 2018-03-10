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    зима

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Зимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек 
    11:20 27.02.2018
    1009Украина остановилась в снежных заносах
    Последние дни уходящей зимы запомнились одесситам по-настоящему холодной погодой с ледяным ветром. На городских пляжах двухметровые волны и обжигающий ветер.
    Последствия снегопада в Киеве. Архивное фото
    Аномально лютые морозы: быть или не быть? Какая зима нас ждет
    08:49 27.11.2017
    3905Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Несмотря на все пугания лютыми морозами, украинцев ждет теплая зима, но малоснежная и со скачками температур, прогнозируют метеорологи. Холоднее всего будет в декабре, но в новогоднюю ночь ожидается кратковременное потепление.
    В Карпаты пришла зима
    Закарпатье готовится к снежному коллапсу
    17:30 20.11.2017
    597Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Спецкор ГС из Ужгорода Екатерина Ирха сообщила, что в понедельник жители города стали свидетелями настоящей метели - снег лежал на крышах домов и автомобилей.
    Вид на Киев
    Зима близко. Синоптик сообщила, когда в Украину придут холода
    15:16 10.11.2017
    2741Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По словам синоптика Натальи Диденко, сначала похолодает в воскресенье, 12 ноября, но в понедельник снова потеплеет и уже с 14 ноября начнется достаточно уверенное похолодание, которое начнется с запада и севера Украины.
    Батарея
    Зима близко. Каким будет отопсезон в Украине и будет ли он вообще
    11:26 28.09.2017
    7053Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Власти объявили, что в Украине в связи с резким снижением температуры в конце сентября отопительный сезон может начаться раньше запланированных сроков, и похвастались готовностью к зиме.
    Зимнее море в Одессе с высоты птичьего полета. Видео
    Зимнее море в Одессе с высоты птичьего полета 
    06:33 16.12.2016
    772
    В интернете появились кадры зимнего моря в Одессе, снятые беспилотником. С высоты нескольких сотен метров море кажется как будто уснувшим перед сезоном штормов.
    Подготовка Киева к зиме
    Зима очень близко. Как Киев готовится к снегу и холодам
    12:27 11.11.2016
    1971Украина остановилась в снежных заносах
    Глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире "Голоса Столицы" заявил, что зимой в столице будет работать минимум 61 пункт обогрева.
    Ивано-Франковск. Архивное фото
    Бывший глава "Укравтодора" рассказал о подготовке к зиме
    15:07 22.10.2015
    213
    По словам экс-председателя Государственной службы автомобильных дорог Вадима Гуржоса, соли для дорог в зимний период практически нигде нет, ее только начали закупать. Сейчас ищут альтернативных поставщиков предприятию "Артемсоль".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Зимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек 
    11:20 27.02.2018
    1009
    Последние дни уходящей зимы запомнились одесситам по-настоящему холодной погодой с ледяным ветром. На городских пляжах двухметровые волны и обжигающий ветер.
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