Несмотря на все пугания лютыми морозами, украинцев ждет теплая зима, но малоснежная и со скачками температур, прогнозируют метеорологи. Холоднее всего будет в декабре, но в новогоднюю ночь ожидается кратковременное потепление.
По словам синоптика Натальи Диденко, сначала похолодает в воскресенье, 12 ноября, но в понедельник снова потеплеет и уже с 14 ноября начнется достаточно уверенное похолодание, которое начнется с запада и севера Украины.
По словам экс-председателя Государственной службы автомобильных дорог Вадима Гуржоса, соли для дорог в зимний период практически нигде нет, ее только начали закупать. Сейчас ищут альтернативных поставщиков предприятию "Артемсоль".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".