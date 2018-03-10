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    туризм

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 54
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    Топ самых частых гостей Украины. Инфографика
    Топ гостей. Кто чаще всего приезжал в Украину 
    10:23 19.02.2018
    717
    В 2017 году чаще всего в Украину приезжали граждане Молдовы, Беларуси и России. Граждане Молдовы въезжали в Украину 4,5 млн раз, а России - 1,5 млн. Подробнее в инфографике РИА Новости Украина.
    Бензоколонка в Закарпатье
    Из Мукачево: венгры умело зарабатывают на товарах из Украины
    09:57 04.02.2018
    1153
    Чисто "топливный туризм" из Венгрии в Украину уже не так популярен: разница в ценах стала не такой существенной, как была раньше. Поэтому чтобы заработать больше, можно попутно "закупиться" на местных рынках.
    Традиционный винный водопад для туристов в Китае
    Традиционный винный водопад для туристов в Китае 
    13:41 17.01.2018
    143
    В китайской провинции Хунань показали насколько радушно встречают туристов. Хозяева устроили водопад вина для гостя, разлив напиток в кубок из необычных чаш.
    Из-за снегопада десятки тысяч туристов не могу покинуть курорт в Швейцарии
    В Швейцарии десятки тысяч туристов заблокированы в горах из-за снегопада
    10:05 10.01.2018
    194
    Из-за высокого уровня лавинной опасности в регионе горнолыжного курорта Церматт перекрыты автомобильные дороги и железнодорожное сообщение. На курорте закрыты все лыжные трассы.
    Киев. Архивное фото
    Киев признали самым экономным городом для туристов
    17:18 09.01.2018
    122
    Важнейшую роль в структурировании рейтинга сыграла стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной. Поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов.
    Кот и пес путешественники
    Удивительная дружба кота и собаки в семье любителей пешего туризма 
    10:53 29.11.2017
    935
    Путешествующие "автостопом" Синтия Беннет и ее бойфренд приютили пса Генри в 2014-м. Немного позже пара взяла сиамского котенка Балу. Пес и кот быстро стали неразлучными друзьями, а их совместные фото из походов покорили Instagram.
    В Карпаты пришла зима
    Закарпатье готовится к снежному коллапсу
    17:30 20.11.2017
    597Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Спецкор ГС из Ужгорода Екатерина Ирха сообщила, что в понедельник жители города стали свидетелями настоящей метели - снег лежал на крышах домов и автомобилей.
    Майдан Незалежности в Киеве
    Соцсети: Украина опасна для туристов, а мы как выживать будем?
    16:50 20.11.2017
    1709
    Туристам в Украине небезопасно - часть страны "засветилась" красным на карте самых опасных стран для туристов в 2018 году. Как отреагировали на такое сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    В ЮАР неожиданный поступок льва напугал туристов. Видео
    В ЮАР лев одним движением перепугал туристов до смерти 
    06:33 15.10.2017
    614
    В южноафриканском национальном парке Kruger лев-самец напугал туристов неожиданным рыком в тот момент, когда из машины высунулся ребенок, чтобы снять хищника.
    Ситуация на границе с Крымом
    Украинцы едут в Крым, несмотря на завершение пляжного сезона
    13:46 27.09.2017
    1047Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации крымского погрануправления ФСБ РФ, на границе Крыма и Украины, проходит порядка 8,5-9 тысяч человек, а количество транспортных средств, на которых граждане пересекают границу, превышает тысячу авто.
    На месте инцидента в Марселе
    В Марселе неизвестная плеснула кислотой в лицо туристкам
    03:55 18.09.2017
    284Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Двух пострадавших - девушек в возрасте 20 и 21 года - доставили в больницу. Подозреваемую, женщину 41 года, задержали и поместили под стражу. При этом полицейские отмечают, что задержанная не выкрикивала никаких террористических угроз.
    Проституция
    Из Днепра: иностранные "ученые" часто приезжают к местным девушкам
    14:42 17.09.2017
    2463Днепр, Львов: взрывные события
    Как рассказали в полиции, стоимость секс-тура для иностранцев составляла несколько тысяч долларов США и включала преимущественно четыре дня с четверга по воскресенье.
    Пирамиды в Египте
    Украина вошла в десятку стран-лидеров по числу туристов в Египте
    11:21 15.09.2017
    399
    Украина заняла вторую строчку в рейтинге стран по числу туристов, отдыхающих в Египте. Так, в текущем году на египетских курортах побывали более 400 тысяч украинцев.
    Крым. Архивное фото
    В Крыму прокомментировали падение турпотока в 2017 году
    10:48 13.09.2017
    1420Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам главы комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, падение туристического потока по сравнению с прошлым годом составило около 6,3%.
    Министерство образования и науки Украины
    Поездка школьников в Россию вызвала скандал в Украине
    16:16 18.08.2017
    2106Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам заместителя министра образования и науки Павла Хобзея, Минобразования не имеет права запрещать поездки школьников, потому что поездки в Россию происходят вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями.
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы 
    03:51 09.07.2017
    1055
    На пляжах можно купить любое угощение: от поллитрового стакана черники и малины, до сушеной рыбы и кукурузы. Из интересных услуг стоит отметить очистку ног отдыхающих с помощью маленьких рыбок.
    Белый дом. Архивное фото
    Белый дом: США вводят ограничения на туристические поездки на Кубу
    22:16 16.06.2017
    190Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Согласно сообщению Белого дома, США намерены представить меры по ограничению сделок с Кубой, а также ввести ограничения на индивидуальные туристические поездки из США в эту страну.
    Лайнер Генерал Ватутин
    В России лайнер "Генерал Ватутин" будет работать на внутренних маршрутах
    12:29 07.06.2017
    590
    Теплоход встанет на внутренние речные маршруты уже в 2018 году. По словам гендиректора "Инфофлота", до начала навигации лайнер должен пройти проверку речного регистра.
    Поезд
    "Укрзализныця" запустила на лето 19 дополнительных поездов
    00:31 04.06.2017
    783
    С конца мая и до сентября 19 поездов будут направляться в сторону южных курортов Украины. Также для удобства пассажиров на летний период изменена периодичность курсирования 5 поездов.
    Открытие курортного сезона в Крыму
    В Крыму запретили разводить костры
    23:28 03.06.2017
    386Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Согласно заявлению крымского управления МЧС РФ, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4-6 июня 2017 года в Крыму ожидается высокая пожарная опасность.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    19:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Топ самых частых гостей Украины. Инфографика
    Топ гостей. Кто чаще всего приезжал в Украину 
    10:23 19.02.2018
    717
    В 2017 году чаще всего в Украину приезжали граждане Молдовы, Беларуси и России. Граждане Молдовы въезжали в Украину 4,5 млн раз, а России - 1,5 млн. Подробнее в инфографике РИА Новости Украина.
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