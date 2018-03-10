Чисто "топливный туризм" из Венгрии в Украину уже не так популярен: разница в ценах стала не такой существенной, как была раньше. Поэтому чтобы заработать больше, можно попутно "закупиться" на местных рынках.
Важнейшую роль в структурировании рейтинга сыграла стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной. Поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов.
Путешествующие "автостопом" Синтия Беннет и ее бойфренд приютили пса Генри в 2014-м. Немного позже пара взяла сиамского котенка Балу. Пес и кот быстро стали неразлучными друзьями, а их совместные фото из походов покорили Instagram.
По информации крымского погрануправления ФСБ РФ, на границе Крыма и Украины, проходит порядка 8,5-9 тысяч человек, а количество транспортных средств, на которых граждане пересекают границу, превышает тысячу авто.
Двух пострадавших - девушек в возрасте 20 и 21 года - доставили в больницу. Подозреваемую, женщину 41 года, задержали и поместили под стражу. При этом полицейские отмечают, что задержанная не выкрикивала никаких террористических угроз.
По словам заместителя министра образования и науки Павла Хобзея, Минобразования не имеет права запрещать поездки школьников, потому что поездки в Россию происходят вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Путешествующие "автостопом" Синтия Беннет и ее бойфренд приютили пса Генри в 2014-м. Немного позже пара взяла сиамского котенка Балу. Пес и кот быстро стали неразлучными друзьями, а их совместные фото из походов покорили Instagram.
Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.
Президент Петр Порошенко открыл дорогу "Спасское-Вилково" в Одесской области. Во время торжественной церемонии глава государства произнес трогательную речь, в которой пообещал рекламировать город Вилково на всех международных форумах.
Компания Virgin Galactic представила новый пассажирский суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo, который по предложению британского астрофизика Стивена Хокинга был назван "Единство" (Unity), сообщается на сайте компании.