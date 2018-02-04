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    Из Мукачево: венгры умело зарабатывают на товарах из Украины

    (обновлено: )609120
    Чисто "топливный туризм" из Венгрии в Украину уже не так популярен: разница в ценах стала не такой существенной, как была раньше. Поэтому чтобы заработать больше, можно попутно "закупиться" на местных рынках.
    Бензоколонка в Закарпатье
    mukachevo.net

    РИА Новости Украина

    Граница с Украиной — хлебное место для предприимчивых венгров. Цена на бензин в Украине составляет 256-270 форинтов, а дизель — от 260 до 280 форинтов (в Венгрии соответственно 365 и 370 форинтов.). Разница существенная по сравнению со средними внутренними ценами на топливо в Венгрии, пишет издание Мукачево.net.

    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Подобная ситуация — и с ценами на алкогольные напитки, табак, безалкогольные напитки и продукты питания.

    Единственное, что порой останавливает "продуктовый туризм" для венгров из приграничных регионов — это достаточно долгое ожидание на границе. Однако даже при таких условиях такие поездки выгодны, отмечают венгерские СМИ.

    По словам уже опытных венгерских "продуктовых туристов", лучше ехать за товаром в Украину в понедельник, вторник и субботу — желательно на рассвете, когда проезд через границу более или менее спокойный. Однако, угадать точно невозможно — ведь многое зависит от работы венгерских таможенников. В любом случае путешествовать в Закарпатье для рядового венгра выгодно.

    "Пересекаю границу довольно часто — из-за близости, большие предложения и умеренные цены. Особенно, когда дизельное топливо там стоило всего 236 форинтов. Мой автомобильный бак вмещает 70 литров, плюс еще 10 литров можно законно провести дополнительно в канистре. Если поехать в ближайший супермаркет, купить безалкогольных напитков и пива, пирожные и т.п., то можно за одну поездку сэкономить до 20 000 форинтов (более 2 000 гривен). В Украине все гораздо дешевле! Даже очки или свадебные платья, которые можно взять в аренду. А этого не сделаешь в Ниредьгазе за такую ​​сумму, как на Закарпатье. Однако то, что дешево для нас, для закарпатцев совсем нет — ведь, например, заправщик на АЗС зарабатывает только 15 000 форинтов (1 500 гривен) в месяц, а учитель в школе — 25-30 тысяч форинтов (3 000 гривен)", — рассказывает Аттила из города Ньиредьгаза.

    mukachevo.net
    Машина с европейской регистрацией на КПП Украины

    Чисто "топливный туризм" в Украину из Венгрии теперь уже не популярен. Раньше люди ехали заправиться в Закарпатье даже из Мишкольца и Дебрецена. Однако, когда разница уже не стала такой существенной, заправляться едут только те, кто живет в приграничном регионе.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
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    Некоторые венгры перестали ездить за границу из-за того, что многие украинские товары можно купить на местных рынках.

    "Например, перед Рождеством я закупилась на рынке практически по таким же ценам, как по ту сторону границы. Это сладости, печенье, шоколад. Мама покупает уже долгое время украинскую горчицу, майонез, кетчуп, молочные продукты. А отец покупает сигареты, водку и пиво в Duty free", — рассказывает Доминика из Захони.

    Хотя случаются и разочарования качеством украинских продуктов.

    "У меня болела голова и я купила дешевый аналог Algopyrint (аспирин) в Украине. Но он абсолютно не помог, поэтому решила больше не экспериментировать — остаюсь при венгерских таблетках. Также разочаровал "коньяк" и некоторые моющие средства, в частности стиральный порошок известной фирмы. Мой брат несколько месяцев назад заправился на незнакомой АЗС и его авто остановилось, хотя бак был полным. Однако что делать — жаловаться некому", — говорит одна молодая венгерка.

    REUTERS Benoit Tessier
    Заправка

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    Напомним, сейчас беспошлинно можно перевезти через границу из Украины в Венгрию 1 литр алкогольных напитков (водка, коньяк) с содержанием более 22%, 2 литра напитков с меньшим содержанием алкоголя, 16 литров пива, 4 литра вина на человека. Также можно перевезти 40 штук сигарет (2 пачки), или 10 сигар либо же 50 граммов табака.

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