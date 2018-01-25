Венгрия требует от Украины юридических гарантий по закону об образовании

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Украина должна предоставить юридические гарантии того, что применение нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", – цитирует министра пресс-служба венгерского правительства.

"Этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств. Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при содействии интересам украинских венгров", – подчеркнул Сиярто.

Он также добавил, что "при отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО".

По данным венгерского МИД, накануне состоялась трехсторонняя венгерско-украинской-американская встреча в Париже, где обсуждались вопросы применения закона "Об образовании" в Украине.

Напомним ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

ПАСЕ большинством голосов 12 октября прошлого года приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях, высказанных в конце прошлого года, указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

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В то же время комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации. В Минобразования не согласились с этим утверждением, а глава МИД Павел Климкин заявил, что русскому языку в Украине ничего не угрожает.