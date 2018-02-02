Давосский финиш Порошенко

Сайт Президента Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Поездку президента Украины Петра Порошенко на Всемирный экономический форум в Давос можно назвать самой непродуктивной за последние годы, если не называть её полностью провальной, считают эксперты.

АКС, реестры, декларации, лес-кругляк

Прежде всего, не состоялась анонсированная украинскими СМИ встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, важная для внутриполитического употребления. А встреча с директором-распорядителем МВФ Кристиной Лагард прошла не совсем в том ключе, в каком ожидалось, отметил политолог Кирилл Молчанов.

По его словам, не получилось добиться очередного транша кредита МВФ "авансом", до выполнения предъявленных фондом требований.

"Кристин Лагард давно раскусила эту тактику и теперь действует по принципу "утром стулья, вечером деньги". Список их пожеланий не меняется. Они (МВФ и Запад в целом — Ред.) продолжают настаивать на создании антикоррупционного суда, притом в той версии, в которой они хотят, а не в той, какую Порошенко подал в Верховную Раду. Они хотят поднятия тарифов на газ для населения", — сказал политолог.

Сайт Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе

Он добавил, что это не все: есть также требование запуска в Украине системы электронной проверки электронных деклараций — потому что за год в НАПК не смогли проверить и одной тысячи деклараций.

"Есть еще и требование раскрытия реестра конечных бенефициаров всех украинских компаний — чтобы было видно, кому что принадлежит из олигархов в Украине, чему в Верховной Раде не рады", — отметил Молчанов на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Политолог напомнил и про такие "мелочи", как требования снять запрет на экспорт леса-кругляка и провести приватизацию на выгодных для Запада условиях — "чтобы они могли покупать определенные украинские активы по цене трёхкомнатной или двухкомнатной квартиры".

"Все это в списке условий возобновления финансирования. Естественно, Петру Порошенко придётся пойти на какие-то уступки. Уже есть понимание, что законопроект о создании антикоррупционного суда будет все-таки голосоваться, но сейчас баталии будут идти по поводу того, кто будет контролировать этот суд — администрация президента или внешние силы…", — сказал эксперт, отметив, что и цену на газ для населения, по-видимому, придется поднимать тоже.

Нацбанк без головы

Еще один момент: "МВФ не привык вести дела с государствами, в которых нет главы Нацбанка". Молчанов подчеркнул, что президент, судя по всему, не хотел отпускать с этой должности Валерию Гонтареву, её некем было заменить — "не было таких людей, которые, с одной стороны, устраивали бы МВФ, с другой — подходили бы президенту".

Однако, по словам политолога, после опубликования изданием Al Jazeera засекреченного решения Кременчугского суда "по сути, Гонтарева стала токсичной, все-таки, её связали с возможным отмыванием 1,5 миллиарда долларов Януковича".

"С таким главой Нацбанка никто не ходит на переговоры в МВФ", — сказал Молчанов, подчеркнув, что, в то же время, по истории с деньгами Януковича много вопросов, что там на самом деле конфисковали: "в этом решении суда фамилия Гонтаревой фигурирует, а фамилия Януковича не фигурирует…".

Как бы то ни было, этот скандал вынудил президента подать новую кандидатуру главы НБУ в парламент — это Яков Смолий. Но, поскольку кандидатуру Смолия еще не утвердили, то нельзя было везти его в Давос для ведения переговоров.

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"Я бы охарактеризовал эту поездку (Порошенко — Ред) в Давос так: гора родила мышь. Было очень много ожиданий… Возможно, была иллюзия, что на инерционной волне поддержки Украины, которая была с 2014 года, можно опять получить какое-то финансирование, получить какую-то символическую поддержку, возможно, провести переговоры с Трампом. Но Трамп отказался встречаться, директор-распорядитель МВФ не сказала ничего нового, но подчеркнула, что не пойдут они ни на какие уступки", — сказал политолог.

Сайт Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе

Молчанов предположил, что если в стране ничего не изменится, то в следующем году поездка украинского президента в Давос "будет еще менее продуктивной".

"Полный провал"

С этим согласился политический эксперт Николай Спиридонов, отметивший, что визит Порошенко на форум в Давосе все же точнее определять более жёстко — не как "малопродуктивный", но как "полностью провальный".

"Потому что главная цель была — сфотографироваться с Трампом и хотя бы пару минут с ним поговорить, а подать это как полноценную встречу… Хотели хотя бы что-то предъявить прессе украинской. Этого не произошло. Никаких контрактов СМИ и общественности продемонстрировано не было. Поэтому, по большому счету, поездку в Давос президента и всей украинской делегации можно назвать провальной", — сказал эксперт.

По мнению принимавшего участие в пресс-конференции политолога Владимира Воли, в Давос лидеры стран-участниц приезжают "в роли "зазывал": приезжайте, инвесторы, с вашими деньгами, к нам, у нас все хорошо, у нас рост, мы гарантируем вам условия…".

Эксперт отметил, что и визит президента Петра Порошенко тоже прошёл под этим финансово-экономическим знаком, он тоже, как мог, зазывал в Украину, говорил, что определенные достижения в борьбе с коррупцией есть и т. д.". В этом смысле украинский президент занимался тем же, что и остальные участники форума — а насколько успешно, это уже другой вопрос.

Напомним, экономический форум в швейцарском Давосе прошел с 23 по 26 января 2017 года. Петр Порошенко провел там ряд встреч, в частности, с главой МВФ Кристин Лагард и с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.