Итоги Давоса и место Украины в мире - больше вопросов, чем ответов - пресс-конференция

В четверг, 1 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Итоги Давоса и место Украины в мире — больше вопросов, чем ответов".

Мировой экономический форум прошел под лозунгом "Совместное будущее в разобщенном мире". Его поселили президенты и лидеры правительств почти 70 государств, представители международных организаций и большинства основных компаний мира. Как отмечали эксперты, еще до начала Форума были определены угрозы и вызовы в 2018 году: вероятность применения оружия массового уничтожения, последствия климатических изменений, проблемы глобализации и пр.

На заседаниях Форума европейские политики обращали внимание на будущее Европы, в том числе необходимости еще более глубокой интеграции (не только из-за выхода Великобритании из ЕС). Практически все европейские политики были едины в необходимости ориентации на собственные силы, а не на помощь США, особенно в военных и оборонительных вопросах. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал негативное отношение к глобализации одной из наиболее значительных проблем цивилизации наряду с изменением климата и терроризмом. Он полагает, что страны изолируются друг от друга, многие государства столкнулись с сокращением трансграничных инвестиций.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон отметили ту же тенденцию. Дух европейского единства под угрозой. В сфере торговли — все больше протекционизма, который нивелирует усилия ВТО и успехи глобализации. Страны должны сообща бороться со схемами по налоговой оптимизации. Расширить полномочия МВФ для тщательного изучения криптовалют предложил французский лидер Эммануэль Макрон. Также политики и эксперты отмечали, что в 2018 году могут появиться новые гуманитарные кризисы, а это значит, что беженцев может быть еще больше. Ангела Меркель призвала к сотрудничеству в решении миграционных проблем.

Эксперты пресс-конференции:

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Кирилл Молчанов, политолог, кандидат политических наук

Николай Спиридонов, политический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 01 февраля в 13.00

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