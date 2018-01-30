Итоги Давоса-2018: погрузимся в мир извращенной политики и обещаний

Павел Рудяков, эксперт

Говоря о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом, Петр Порошенко, среди прочего, заявил: "Я – первый президент, при котором мы получили четыре кредитные транша от МВФ подряд". В этом утверждении, мягко говоря, содержится преувеличение, сильное преувеличение. И транши "подряд" раньше, бывало, получали, причем, не по четыре, а при Леониде Кучме по семь и по восемь, и в Давосе Порошенко не первый украинский президент, и не последний. Непосредственно перед ним был Виктор Янукович, после него будет еще кто-то. Если, конечно, Бог даст.

@poroshenko Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе

Кстати, Янукович в Давосе и в 2011-ом, и в 2012-ом, и в 2013-ом точно так же, как Порошенко в 2018-ом, просил Запад подкинуть инвестиций. Допросился до того, что предложил потенциальным зарубежным инвесторам приезжать в Украину в мае, когда у нас красота: каштаны цветут, женщины "начинают раздеваться". В отличие от свого предшественника и товарища по несчастью (пока только инвестиционному), пятый президент до заманивания бизнеса раздетыми украинками не опустился. Он, как когда-то Ленин, пошел другим путем. Хотелось бы сказать, правильным и перспективным, да, язык не поворачивается. Порошенко, по сути, предложил немногочисленным слушателям рекламный вариант состояния дел в Украине, так же далекий от реального положенния вещей, как далеки во всех отношениях и смыслах любые его сердцу Мальдивы от близкой многим из нас одесской Затоки.

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Президентская пресс-служба с чувством, как принято было говорить в брежневские времена, глубокого удовлетворения сообщила о том, что президент в Давосе провел ряд встреч с представителями международных финансовых организаций, в частности с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ее замом Дэвидом Липтоном, президентом Всемирного банка Джим Йонг Кимом. Сам глава украинского государства без лишней скромности оценил свою работу по этому направлению на твердые "пять с плюсом": "Были детальные, тщательные разговоры, позволяющие нам с оптимизмом смотреть в будущее". Прочтя эти слова, поймал себя на мысли о том, что наша власть строит свою деятельность исключительно на "взгляде в будущее", призывая к участию в таком подходе всех украинцев. О том же, что "смотреть в будущее" да еще и "с оптимизмом" нам предлагают, когда большинство из нас, уже сидя по уши в дерьме, проваливается в него все глубже и глубже, никто с Печерских холмов почему-то не вспоминает.

Если отвлечься от преисполненных искреннего воодушевления оценок самого Порошенко, то итоги его участия в Форуме в Давосе, которые, ясное дело, еще должны проявиться или, наоборот, не проявиться в близком или далеком будущем, стоило бы, думается, оценивать, во-первых, скромнее, во-вторых, с некоторой долей скепсиса. Посудите сами. Президент радуется, что ему, мол, удалось договориться с МВФ о продолжении сотрудничества. Но ведь за это он пообещал, как минимум, повысить без того критически высокие для миллионов наших граждан тарифы на газ для населения. Стоит ли в таком случае овчинка выделки? Боюсь, что ответы власти и простых людей на этот вопрос будут диаметрально противоположны. Это значит, что власть в сотрудничестве с международными финансовыми организациями отстаивает не интересы своих граждан, а какие-то совершенно другие.

Вернемся к теме иностранных инвестиций. Когда два года назад глава президентской Администрации Борис Ложкин уступал свое место Игорю Райнину, общественному мнению это подавалось как вполне логичный шаг, направленный… на привлечение в украинскую экономику инвестиций из-за рубежа. Дескать, Ложкин у нас самый большой мастер поиска и привлечения инвесторов, у него точно получится то, что не получалось ни у кого другого. В развитие этого тезиса Ложкин день спустя после отставки был назначен секретарем Национального инвестиционного совета. Новую структуру быстренько создали накануне, председателем в ней стал сам президент. По горячим следам нового назначения Борис Евгеньевич принялся направо и налево раздавать интервью, охотно рассказывая, как он возьмется за дело, и как оно сразу пойдет семимильными шагами вперед. Цифровые показатели, которыми он тогда оперировал, колебались от 30 до 50 миллиардов долларов. Именно столько денег должны были принести "охотнику за инвестициями" Ложкину бизнесмены и бизнесвумены со всего мира. Прошло немного времени, и интервью прекратились, а сам Ложкин надолго исчез из поля зрения общественности, как обычной, так и деловой. По итогам 2017 года, если верить официальным данным, объем иностранных инвестиций немного превысил планку в один миллиард, к нашему счастью, не гривен, а долларов. Падение этого показателя только за последние два года составило около 70%.

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И вот теперь Порошенко в Давосе в присутствии Ложкина (который тоже туда прибыл, а как иначе: инвестиции, как Восток, дело тонкое) опять взахлеб говорит об инвестициях в украинскую экономику. Не стесняясь заявлять, что по имеющимся у него данным Украина под его руководством "стала совсем другой", превратившись прямо-таки в инвестиционный рай. Все хорошо, да, вот, незадача: сербские и польские чиновники, тоже искавшие в Давосе инвестиции, рассказывая своей публике о проделанной работе, называли конкретные инвестиционные проекты и конкретные названия иностранных фирм, взявшихся воплощать их в жизнь, рассказы же, адресованные нам, содержали в себе слова только о "доверии инвесторов". Явный шаг назад даже по сравнению с Януковичем. При нем мы мечтали об инвестициях, после него вынуждены довольствоваться мечтами о доверии, которое еще надо заслужить, и от которого до инвестиций очень далеко.

twitter.com/poroshenko Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон в Давосе

При всех наших экстра-замечательных успехах и достижениях, которые, конечно же, дают основания с оптимизмом делать все, чего душа пожелает, в Давосе не обошлось без маленькой, совсем-совсем чайной, ложечки дегтя. Зато какого черного-чернющего! Дональду Трампу не хватило времени для встречи с Порошенко. Так ему хотелось, чтобы хватило. Так он ждал, когда, наконец, снова пожмет руку Петра Алексеевича. Но, увы, времени не хватило. Ничего страшного, не так ли? Не хватило у него, хватило у госсекретаря США Рекса Тиллерсона. С ним Порошенко, вроде, обо всем поговорил, обо всем договорился. А осадок остался…