Тренд дня, Порошенко после Давоса: "миллиардер, ставший для мира лузером"

Сайт Президента Украины

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В швейцарском Давосе завершился всемирный экономический форум, в ходе которого президент Украины Петр Порошенко так и не встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом, несмотря на анонс украинского Министерства иностранных дел. Журналистка американского телеканала CBS Маргарет Бреннан в своем Twitter рассказала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время разговора с Порошенко объяснил: Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени. При этом Трамп успел провести встречу с президентом Руанды Полем Кагаме.

Политолог Петр Олещук отметил, что после встречи Трампа с президентом Руанды в Украине возникло много иронических комментариев об этой стране в Восточной Африке.

"Так вот, нам бы достичь таких показателей этого "африканского Сингапура", прежде чем иронизировать. Мы безнадежно отстали от Европы, и начинаем отставать от Африки. Конечно, в Африке еще много крайне отсталых стран, но я верю в нашу способность превзойти себя, и отстать, впрочем, и от них", — считает Олещук.

Он назвал свою причину, по которой Трамп проигнорировал встречу с Порошенко.

"Трамп встречается с президентом Руанды и не встречается с президентом Украины, потому что, наверное, как и все американцы, брезгует "лузерами". А президент Украины — "лузер по должности". Вот чего я не понимал в нашей элите, это желание быть вечными "лузерами". Ты можешь быть миллиардером, но для мира ты будешь "лузером", так представляешь бедную и отсталую страну Европы. И как оно быть — миллиардером и лузером одновременно? Приятно отдыхать с этой мыслью в теплых краях? Стоит этих ощущений мелкое желание расставить "своих" на потоки и сосать соки из этой высосанной и без этого стране?" — задается вопросом политолог.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко также подчеркнул, что Руанда — страна с наиболее динамичным развитием в Африке.

"Ее принято называть африканским Сингапуром, а президента Поля Кагаме часто сравнивают с Ли Кван Ю — авторитарный диктатор, который осуществляет эффективные экономические реформы. Стремительный рост экономических показателей, сплошная компьютеризация (переход на стандарт 4G состоялся еще в 2013 году), 62 место в общих мировых рейтингах, 37 место по простоте ведения бизнеса, 12 место по простоте регистрации собственности и 2 место (после Новой Зеландии) по простоте оформления кредитов делают страну привлекательной для инвесторов", — напомнил Бондаренко.

Он уточнил, что Кагаме в 2011 году принял программу "Видение 2020", которая предусматривает переход от натуральной экономики к развитию сферы услуг и 100%-ой урбанизации населения, в то время как на момент принятия программы 80% населения жили в селах.

"Сейчас Руанда в своих внешнеполитических приоритетах колеблется между США и Китаем. А теперь скажите честно: на месте Трампа, имея ограничения во времени и свободных полчаса, вы бы лично с кем встретились — с диктатором Руанды или диктатором Украины?" — резюмировал политолог.

По мнению политэксперта Юрия Романенко, наивно было ожидать каких-либо прорывов в Давосе, так как для этого следует быть в современной повестке.

"А современная повестка — это не электронные билеты и не кофейни "Старбакс". Потому так больно, что с президентом Руанды встретились, а с нашими архаровцами нет. Дело в том, что президент Руанды за 24 года сделал достаточно много, что страну пережившую геноцид привести в состояние, где геноцид невозможен. А мы за 26 лет, наоборот, идем семимильными шагами в мир простейших, который интересен только фанатам низших миров", — уточнил Романенко.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Михаил Павлив акцентировал, что Руанда выглядит "более по-европейски, подемократичнее, посвободнее", чем Украина.

"Бедный Трамп. Поди разбери где Руанда, а где Украина.Руанда даже как то более по европейски выглядит, подемократичнее, посвободнее. Вот и ошибся Дональд Федорович. Ну, или так и хотел. Наверное Президент Руанды не попрошайничал", — подчеркнул Павлив.

Скриншот с сайта Facebook

Блоггер Александр Скубченко в свою очередь считает, что Порошенко вернулся из Давоса "сбитым летчиком".

"Порошенко полетел в Давос Президентом Украины, а вернулся сбитым лётчиком. Не все могут так. Вернее, так могут не только лишь все. Мало, кто может так", — прокомментировал Скубченко.

Скриншот с сайта Facebook

Наряду с этим юрист Андрей Портнов отреагировал на новость о том, что Порошенко 8 февраля осуществит рабочий визит в Австрию, где посетит также Венский бал.

Смотрите также: Порошенко в Давосе: Россия развернула войну против нас всех

"Президент собрался в Австрию. Случайные визиты, направления и бессмысленные растраты. У этого туризма нет ни результатов, ни важных соглашений, ни ощутимых изменений. Одни и те же дежурные высказывания, сигналы, тезисы, мифы и штампы. Остаточне, нечувана и фантастична. Ничего уже не поможет. Кроме отставки и избрания нового", — отметил юрист.