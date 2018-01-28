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    Обсудит Донбасс и посетит Венский бал: Порошенко летит в Австрию

    (обновлено: )22305
    Во время визита Порошенко состоятся двусторонние переговоры глава украинского государства с федеральным президентом и новым федеральным канцлером Себастьяном Курцем.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 8 февраля осуществит рабочий визит в Австрию. Об этом сообщает его пресс-служба в воскресенье.

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    Согласно информации, он проведет переговоры с австрийским руководством.

    "8 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко по приглашению федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена осуществит рабочий визит в Австрию", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что в ходе визита состоятся двусторонние переговоры глава украинского государства с федеральным президентом и новым федеральным канцлером Себастьяном Курцем.

    По данным пресс-службы, во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации в Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС.

    В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который президент Украины приглашен в качестве личного почетного гостя президента Австрии.

    Венский оперный бал – ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет честь пригласить на это мероприятие главу одного из государств в качестве личного гостя.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко считает успешными результаты встреч украинских представителей на Всемирном экономическом форуме.

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