Обсудит Донбасс и посетит Венский бал: Порошенко летит в Австрию

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 8 февраля осуществит рабочий визит в Австрию. Об этом сообщает его пресс-служба в воскресенье.

Согласно информации, он проведет переговоры с австрийским руководством.

"8 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко по приглашению федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена осуществит рабочий визит в Австрию", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе визита состоятся двусторонние переговоры глава украинского государства с федеральным президентом и новым федеральным канцлером Себастьяном Курцем.

По данным пресс-службы, во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации в Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС.

В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который президент Украины приглашен в качестве личного почетного гостя президента Австрии.

Венский оперный бал – ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет честь пригласить на это мероприятие главу одного из государств в качестве личного гостя.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко считает успешными результаты встреч украинских представителей на Всемирном экономическом форуме.