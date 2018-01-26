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    Давос-2018. Речь Дональда Трампа

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    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (56)

    (обновлено: )47102
    Президент США Дональд Трамп выступил на международном экономическом форуме в Давосе. В частности, он завил, что Вашингтон - за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счет других.
    Facebook.com/Телеканал "Прямой"

    "Мы не можем иметь свободную и честную торговлю, если некоторые страны эксплуатируют систему (мировой торговли — Ред.) за счет остальных. Мы поддерживаем свободную торговлю, но она должна быть справедливой и взаимной, потому что в конечном счете несправедливая торговля подрывает нас всех", — заявил Трамп.

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    Фото издания Blick
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    "США больше не будут закрывать глаза на несправедливые практики в мировой торговле, включая массовое воровство интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и государственную плановую экономику", — отметил он.

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    По его словам, США открыты к двусторонним переговорам по торговым сделкам со всеми странами, включая страны Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

    "США открыты для переговоров по двусторонним торговым сделкам со всеми странами, включая ТТП", — сказал он.

    Ранее на экономическом форуме в Давосе премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что 11 государств достигли в Токио договоренностей о продолжении работы над построением видоизмененного варианта Транстихоокеанского партнерства.

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