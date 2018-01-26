Давос-2018. Речь Дональда Трампа

"Мы не можем иметь свободную и честную торговлю, если некоторые страны эксплуатируют систему (мировой торговли — Ред.) за счет остальных. Мы поддерживаем свободную торговлю, но она должна быть справедливой и взаимной, потому что в конечном счете несправедливая торговля подрывает нас всех", — заявил Трамп.

"США больше не будут закрывать глаза на несправедливые практики в мировой торговле, включая массовое воровство интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и государственную плановую экономику", — отметил он.

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По его словам, США открыты к двусторонним переговорам по торговым сделкам со всеми странами, включая страны Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

"США открыты для переговоров по двусторонним торговым сделкам со всеми странами, включая ТТП", — сказал он.

Ранее на экономическом форуме в Давосе премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что 11 государств достигли в Токио договоренностей о продолжении работы над построением видоизмененного варианта Транстихоокеанского партнерства.