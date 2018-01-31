Давос-2018. ЕС без США и не туда и не сюда

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В пятницу, 26 января состоялся последний день экономического форума в Давосе, а 25 января на форум все-таки прибыл президент США Дональд Трамп. Сайт Президента Украины Порошенко нарасхват: Давос, Волкер, деньги. Экспертные итоги недели

Украинский президент Петр Порошенко провел ряд важных встреч, в частности, с главой МВФ Кристин Лагард и с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Каковы итоги форума в Давосе в целом и для Украины в частности, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический консультант Андрей Вальчишин.

(текст публикуется на языке оригинала)

У п'ятницю завершився всесвітній форум у Давосі. Пролунало безліч багато заяв. Що там відбулось такого, які заяви пролунали, повз яких ми не можемо пройти?

— Тема цьогорічного форуму звучала як пошук спільного бачення майбутнього у фрагментованому світі, тобто, всі гравці з усіх сторін відчувають ризики такого ізоляціонізму. Почалась ця вся історія, в принципі, навіть з передвиборчої кампанії самого Трампа, тому всі бояться, яким же ж буде майбутнє на фоні зростання Азії, на фоні такої великої турбулентності сучасного світу. Відповідно, якщо подивитись на сам форум, то там активних було три дні. Перший день був присвячений глобальним питанням, зокрема, ролі жінок у сучасному світі, було дуже багато доповідачів і жінок-політиків, і жінок-бізнесменів, представників культурної еліти. Другий день був присвячений виступам ключових європейських лідерів. Там виступив і Макрон, і Ангела Меркель, які насправді своїми виступами старались підкреслити, що європейський проект буде жити, і що їхні країни будуть брати в ньому активну участь. Третій день — заключний виступ був відведений Дональду Трампу, адже якраз стосовно нього було найбільше побоювань, стосовно його політики і того, чи не замкнеться США виключно у своїх проблемах та не залишить весь світ напризволяще, якщо можна так сказати.

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Була рекордна кількість людей від Великої сімки, Трамп приїхав. Що було особливого у цьому форумі, що всі туди з'їхались?

— Світ дуже змінюється, і ніхто не може знайти орієнтири, якісь тверді точки, на які можна опертись. Трамп туди приїхав, тому що тільки нещодавно завершився перший рік його президентської каденції. Є суттєва критика стосовно його діяльності як у міжнародному розрізі, так і безпосередньо у США. Він приїхав підбити підсумки свого року, сказати, чого він досягнув і насправді дещо пом'якшити і згладити гострі кути, які є, ту риторику, яка звучала в ході його президентської кампанії, і попрацювати з власним іміджем. Окрім того, провести приватні зустрічі з іншими людьми.

Фото twitter.com/POTUS Встреча Дональда Трампа и Терезы Мэй на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Меседжі, які він хотів донести до Європи і через які може змінитись світ, які треба відзначити?

— Більшість його доповіді насправді була присвячена тому, що він зробив безпосередньо у США, зокрема, податковій реформі. Він пояснив, чому він настільки уважно і активно ставиться до перегляду торгівельних угод, наголошував на тому, що вони мають бути справедливі. Посили у сторону світової спільноти були досить стриманими, але, в принципі, він постарався підкреслити, що США не закривається в собі. Так, вони орієнтуються на власні національні інтереси, але залишаються важливим гравцем у світовому контексті.

Але ми хочемо бачити в себе тільки корисних мігрантів і переглянемо, хто до нас хоче їхати.

— Про це якраз не йшлось. Хоча було багато гострих питань, було багато гострих дискусій, знову ж таки, Трамп тут проявив високий рівень політичної майстерності і досить вдало обіграв усі гасла навіть власної передвиборчої кампанії.

Ряд експертів зазначив, що, з огляду на виступи саме європейських великих гравців, Трампу натякали, що певне домінування США у світі має скінчитись, і є певна поляризація між євроспільнотою і США. Ви згодні?

— Я якраз не згодний. Мені здається, що той факт, що Трампу дали заключне слово, що його туди затягували, запрошували, є якраз індикатором того, що західний світ не готовий на сьогодні працювати без США і вирішувати ті питання на Близькому сході, в Азії, з Північною Кореєю, з РФ зрештою, з якими стикається весь світ.

Поговоримо про участь України у форумі. Що необхідно відзначити?

— Декілька було форматів. Це і Український дім в Давосі, де відбувалось багато презентацій, неформального спілкування. Само собою, зустрічі президента на найвищому рівні і його участь у панельній дискусії спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою і президентом Литви. Ця панельна дискусія була досить цікава, багато українців мали нагоду її подивитись у прямому ефірі з перекладом. Що цікаво? І до президента Порошенка, і до президента Польщі Дуди були претензії або в дуже м'якій формі висловлені застереження, навіть зі сторони модератора. Само собою, до України — це вже класична досить тема корупції, боротьби з нею, створення антикорупційних органів, а до президента Польщі — стосувалось останніх подій саме в його країні. Зокрема, йшлося про великий скандал навколо судової системи і тих протестів, які вона спровокувала влітку.

Наскільки для нас як для держави важливі візити для участі в таких форумах? Нам варто сподіватись, що на форумі зав'яжуться якісь серйозні бізнес-контакти, які принесуть істотний, суттєвий зиск?

— Для цього є всі передумови. І за умов належної підготовки, я думаю, що можна на це вийти. Але, з іншого боку, багато таких речей відбуваються поза телекамерами, і про їхні результати ми, можливо, дізнаємось лише за декілька місяців.

Порошенко заявив, що більше 80 світових компаній звернулись із проханням про зустріч для обговорення інвестиційних проектів в Україні. Ми можемо сподіватися, що цей візит був недаремним для делегації, і прийде великий бізнес, який створить робочі місця?

— Будемо дуже на це сподіватись, але теж треба розуміти, що великий бізнес не прийде в умовах, де він не буде захищений, де він не буде розуміти правила гри. Це окрема тема, але я сподіваюсь, що навіть ті панельні дискусії та гострі питання зі сторони залу і модератора теж підштовхнуть нашого президента до того, щоб бути більш активним у трансформації країни.

Щодо зустрічей Порошенка, які найзнаковіші?

— Мабуть, все ж таки з директором-розпорядником МВФ. Ми знаємо, що зараз останні тижні розгоряється скандал і продовжує горіти навколо створення Антикорупційного суду.

Це якраз дуже цікаво. Це інтрига — дадуть чи не дадуть транш.

— Дадуть, не дадуть і за яких обставин. Була також, до речі, заява директора МВФ по Україні, Білорусі і Молдові, що саме питання створення Антикорупційного суду є на сьогодні найважливішим. Ми маємо розуміти, що мова не тільки про гроші, про мільярд чи іншу суму, яка має зайти від МВФ. Сам факт нашої співпраці з цим фондом є позитивним показником, в тому числі, для тих міжнародних корпорацій, про які говорив Порошенко. Це вартість грошей на світових ринках, а Україні треба буде їх залучати, якщо вона хоче розвиватись.

Напомним, директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений подчеркнул, что большинство договоров по Украине в Давосе имеют лишь протокольный характер.

Ранее партнер компании СFС-консалтинг Василий Мирошниченко заявлял, что для Украины в Давосе на кону стоит вопрос выживания.