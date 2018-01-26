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    В Давосе машина из кортежа Трампа сбила полицейского

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    Автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами при повороте толкнул полицейского, который пытался остановить внедорожник. Джип входил в котреж Трампа, прилетевшего 25 января в Давос.
    Момент ДТП с машиной из кортежа Трампа в Давосе
    Фото издания Blick

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Давосе в день прибытия президент США Дональда Трампа автомобиль из его кортежа попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает издание Blick.

    Напомним, Трамп прибыл 25 января прилетел в Цюрих, откуда на вертолете его доставили в Давос. Борт американского президента в воздухе сопровождали еще пять вертолетов.

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    Как отмечает издание, при проезде кортежа Трампа по Давосу полицейский попытался остановить белый автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами. Однако водитель внедорожника прибавил скорость и ударил полицейского правым крылом. Происшествие попало в объектив одной из камер.

    В результате инцидента полицейский не получил серьезных травм, поскольку сумел быстро среагировать и отскочить в сторону, что ослабило удар.

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    Официальных комментариев по поводу происшествия ни со швейцарской, ни с американской стороны не поступало.

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