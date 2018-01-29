наверх
29.01.201816:48
Курсы валют НБУ
  • USD28.55- 0.20
  • EUR35.50- 0.16
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Все ему в Украине не сидится. Соцсети о поездке Порошенко в Вену на бал

    (обновлено: )1223200
    Мальдивы, Давос, Венский бал… Да, президента Петра Порошенко пригласили в Австрию, где среди прочих мероприятий предусмотрен его визит на Венский бал по личному приглашению австрийского коллеги. Но почему в сетях из-за этого такая шумиха?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    соцсети
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы

    Нелегка жизнь простого украинского президента. Но весьма насыщена. Год только стартовал а Петр Порошенко уже успел отметится на Мальдивах, побывать в Давосе… А тут и новая поездка гаранта будоражит умы украинцев: 8 февраля по приглашению федерального президента страны Александера Ван дер Беллена он посетит с рабочим визитом Австрию.  

    Предполагается, что в ходе визита состоятся различные двусторонние переговоры украинского лидера… Но не это приковало внимание украинцев. В рамках программы пребывания запланировано совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который Петр Порошенко приглашен как личный почетный гость президента Австрии. Эта новость под хештегом "#Венскийбаловень" в одночасье стала хитом соцсетей.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    МИД Польши. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Митинг и столкновения возле львовского цирка
    Криминальные войны в Украине
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ