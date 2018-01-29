Все ему в Украине не сидится. Соцсети о поездке Порошенко в Вену на бал

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Нелегка жизнь простого украинского президента. Но весьма насыщена. Год только стартовал а Петр Порошенко уже успел отметится на Мальдивах, побывать в Давосе… А тут и новая поездка гаранта будоражит умы украинцев: 8 февраля по приглашению федерального президента страны Александера Ван дер Беллена он посетит с рабочим визитом Австрию.

Предполагается, что в ходе визита состоятся различные двусторонние переговоры украинского лидера… Но не это приковало внимание украинцев. В рамках программы пребывания запланировано совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который Петр Порошенко приглашен как личный почетный гость президента Австрии. Эта новость под хештегом "#Венскийбаловень" в одночасье стала хитом соцсетей.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook