Трамп в Давосе: борьба с ИГ еще не завершена

РИА Новости | Перейти в фотобанк До полного разгрома. Путин и Трамп договорились о борьбе с ИГИЛ в Сирии Коалиция во главе с США отвоевала у "Исламского государства" (ИГ) "почти" 100% ранее захваченных территорий, но борьба с террористами должна быть продолжена, заявил на экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить, что коалиция по борьбе с ИГ отвоевала почти 100% территорий, когда-то принадлежавших этим убийцам в Ираке и Сирии. Но борьба и работа должна быть продолжена, чтобы сохранить наши достижения", — сказал Трамп.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки "Исламское государство" с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию ИГ, при этом действуя без разрешения властей страны.