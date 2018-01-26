Трамп в Давосе: борьба с ИГ еще не завершена

"Я рад сообщить, что коалиция по борьбе с ИГ отвоевала почти 100% территорий, когда-то принадлежавших этим убийцам в Ираке и Сирии. Но борьба и работа должна быть продолжена, чтобы сохранить наши достижения", — сказал Трамп.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки "Исламское государство" с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию ИГ, при этом действуя без разрешения властей страны.