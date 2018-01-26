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    Трамп в Давосе: борьба с ИГ еще не завершена

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    По словам Дональда Трампа, коалиция во главе с США отвоевала у "Исламского государства" "почти" 100% ранее захваченных территорий, но борьба с террористами должна быть продолжена.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    До полного разгрома. Путин и Трамп договорились о борьбе с ИГИЛ в Сирии
    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Коалиция во главе с США отвоевала у "Исламского государства" (ИГ) "почти" 100% ранее захваченных территорий, но борьба с террористами должна быть продолжена, заявил на экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп.

    "Я рад сообщить, что коалиция по борьбе с ИГ отвоевала почти 100% территорий, когда-то принадлежавших этим убийцам в Ираке и Сирии. Но борьба и работа должна быть продолжена, чтобы сохранить наши достижения", — сказал Трамп.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки "Исламское государство" с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

    Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию ИГ, при этом действуя без разрешения властей страны.

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