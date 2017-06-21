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    Порошенко на встрече с Лагард, обсуждал реформы и экономический рост

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (55)

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    Согласно заявлению МВФ, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард была рада встретиться с президентом Петром Порошенко по поводу усиления экономических реформ и защиты стабильного роста в Украине.
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украине. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, стороны обсудили экономические реформы и меры по защите стабильного экономического роста, сообщает финансовый институт в Twitter.

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    "Лагард была рада встретиться с президентом Порошенко по поводу усиления экономических реформ и защиты стабильного роста в Украине", — говорится в сообщении.

    Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

    Сайт президента Украины
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард

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