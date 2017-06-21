Порошенко на встрече с Лагард, обсуждал реформы и экономический рост

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украине. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, стороны обсудили экономические реформы и меры по защите стабильного экономического роста, сообщает финансовый институт в Twitter.

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"Лагард была рада встретиться с президентом Порошенко по поводу усиления экономических реформ и защиты стабильного роста в Украине", — говорится в сообщении.

​Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.