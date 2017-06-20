Порошенко показал Трампу "некоторые материалы, карты, снимки" - посол

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый назвал визит президента Петра Порошенко в Вашингтон "своевременным и наполненным содержанием".

"Ми имеем абсолютно полноценные переговоры, получасовые, с президентом Соединенных Штатов, и мы имеем переговоры с вице-президентом. Кроме того, процесс продолжается — после интервью сразу с президентом мы отправляемся в Пентагон, и сегодня еще планируется встреча с госсекретарем Тиллерсоном. То есть это абсолютно успешный визит президента Украины, своевременный и очень наполненный содержанием", — сказал Чалый в эфире телеканала "112 Украина".

Посол заявил, что не может обнародовать все детали встречи, однако подчеркнул, что президенты очень детально обсудили некоторые вопросы, важные для двух стран.

"Я могу приоткрыть завесу, что это была не просто беседа, как это делается на переговорах, даже в таком расширенном составе, где присутствовал вице-президент Пенс, советник по нацбезопасности Макмастер, посол США Йованович и ближайшие советники президента Трампа. Мы говорили детально, даже могу сказать, президент представил некоторые материалы, карты, снимки", — сказал Чалый.

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По его мнению, "это свидетельствует о том, что президент Трамп держит фокус на этом вопросе – мире, в первую очередь, о том, каким образом возвращать четкий мировой порядок в Европе".

Президент Украины находится с рабочим визитом в США. Во вторник он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.