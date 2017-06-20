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    Порошенко показал Трампу "некоторые материалы, карты, снимки" - посол

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (54)

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    Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в переговорах участвовали также вице-президент Пенс, советник по нацбезопасности Макмастер, посол США Йованович и ближайшие советники президента Трампа.
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый назвал визит президента Петра Порошенко в Вашингтон "своевременным и наполненным содержанием".

    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    NICHOLAS KAMM / AFP
    В гостях у Трампа. Переговоры Порошенко в Белом доме

    "Ми имеем абсолютно полноценные переговоры, получасовые, с президентом Соединенных Штатов, и мы имеем переговоры с вице-президентом. Кроме того, процесс продолжается — после интервью сразу с президентом мы отправляемся в Пентагон, и сегодня еще планируется встреча с госсекретарем Тиллерсоном. То есть это абсолютно успешный визит президента Украины, своевременный и очень наполненный содержанием", — сказал Чалый в эфире телеканала "112 Украина".

    Посол заявил, что не может обнародовать все детали встречи, однако подчеркнул, что президенты очень детально обсудили некоторые вопросы, важные для двух стран.

    "Я могу приоткрыть завесу, что это была не просто беседа, как это делается на переговорах, даже в таком расширенном составе, где присутствовал вице-президент Пенс, советник по нацбезопасности Макмастер, посол США Йованович и ближайшие советники президента Трампа. Мы говорили детально, даже могу сказать, президент представил некоторые материалы, карты, снимки", — сказал Чалый.

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    По его мнению, "это свидетельствует о том, что президент Трамп держит фокус на этом вопросе – мире, в первую очередь, о том, каким образом возвращать четкий мировой порядок в Европе".

    Президент Украины находится с рабочим визитом в США. Во вторник он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

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