Скандалы Давоса: Сорос назвал Трампа "временным явлением"

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Дональд Трамп хотел бы создать мафиозное государство в США, однако не в состоянии это сделать. Об этом известный финансист заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Politico.eu.

"В Соединенных Штатах президент Трамп хотел бы создать мафиозное государство, но не может", — сказал Сорос.

Кроме того, он видит нынешнего президента США лишь как "временное явление", которое исчезнет к 2020 году, если не раньше.

Венгерско-американский миллиардер также предостерег от напряжения между Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По его словам, они, похоже, "готовы к риску ядерной войны, чтобы удержаться у власти".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил на международном экономическом форуме в Давосе. В частности, он завил, что Вашингтон — за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счет других.