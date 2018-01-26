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    Скандалы Давоса: Сорос назвал Трампа "временным явлением"

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    (обновлено: )46130
    По словам миллиардера Джорджа Сороса, нынешний президент США Дональд Трамп - лишь "временное явление", которое исчезнет к 2020 году, если не раньше.
    Джордж Сорос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Дональд Трамп хотел бы создать мафиозное государство в США, однако не в состоянии это сделать. Об этом известный финансист заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Politico.eu.

    Речь Дональда Трампа в Давосе. Видео
    Facebook.com/Телеканал "Прямой"
    Давос-2018. Речь Дональда Трампа

    "В Соединенных Штатах президент Трамп хотел бы создать мафиозное государство, но не может", — сказал Сорос.

    Кроме того, он видит нынешнего президента США лишь как "временное явление", которое исчезнет к 2020 году, если не раньше.

    Венгерско-американский миллиардер также предостерег от напряжения между Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По его словам, они, похоже, "готовы к риску ядерной войны, чтобы удержаться у власти".

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил на международном экономическом форуме в Давосе. В частности, он завил, что Вашингтон — за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счет других.

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