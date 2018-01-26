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    Уточки и горох. Премьер Канады показал в Давосе уморительные носки

    (обновлено: )29812
    В первый день мероприятия фотографы запечатлели премьера в голубых носках в горошек. На следующий день носки Трюдо оказались еще более веселыми - с желтыми утятами.
    Носки Джастина Трюдо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    REUTERS Denis Balibouse

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на всемирном форуме в Давосе отличился оригинальностью и чувством юмора, надев носки с забавными принтами.

    В первый день мероприятия фотографы запечатлели премьера в голубых носках в горошек.

    REUTERS Denis Balibouse
    Носки Джастина Трюдо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе

    На следующий день носки Трюдо оказались еще более веселыми — с желтыми утятами.

    REUTERS Denis Balibouse
    Носки Джастина Трюдо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе

    Напомним, ранее Трюдо уже был замечен в любви к необычным носкам. Так, на саммите НАТО он был в розовых носках с логотипом Североатлантического альянса, а на встрече со своим ирландским коллегой был замечен в носках с принтом на тему "Звездных войн".

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