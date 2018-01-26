Уточки и горох. Премьер Канады показал в Давосе уморительные носки

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на всемирном форуме в Давосе отличился оригинальностью и чувством юмора, надев носки с забавными принтами.

В первый день мероприятия фотографы запечатлели премьера в голубых носках в горошек.

REUTERS Denis Balibouse Носки Джастина Трюдо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе

На следующий день носки Трюдо оказались еще более веселыми — с желтыми утятами.

REUTERS Denis Balibouse Носки Джастина Трюдо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Напомним, ранее Трюдо уже был замечен в любви к необычным носкам. Так, на саммите НАТО он был в розовых носках с логотипом Североатлантического альянса, а на встрече со своим ирландским коллегой был замечен в носках с принтом на тему "Звездных войн".