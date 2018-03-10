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    Дмитрий Полонский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Дмитрий Полонский
    В Крыму назвали попытки Киева помешать выборам президента РФ фарсом
    19:48 06.02.2018
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    Как заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, где действуют российские законы.
    Арка Крымского моста днем и на закате
    "Гнилое мероприятие". Крым ответил Киеву на планы судиться из-за моста
    15:44 30.09.2017
    1931Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский считает, что судебные претензии Украины из-за строительства моста через Керченский пролив "неспособны остановить исторического процесса".
    Флаг Украины и герб России
    РФ об иске Украины по Керченскому мосту: пусть судятся и за полеты в космос
    11:13 02.08.2017
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    Министр внутренней политики, связи и информации России Дмитрий Полонский иронизировал, что властям Украины нужно подать в суд на Россию за космические запуски, за разработки в высокотехнологических областях.
    Дмитрий Полонский
    Власти Крыма зовут украинцев на парад Победы 9 мая
    15:46 05.05.2017
    659Мероприятия в честь 9 мая в Украине
    По словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, Крым открыт для соотечественников и "никогда свои границы закрывать не будет".
    Флаг США
    Восемь министров Крыма внесены в список санкций США
    19:18 01.09.2016
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    В санкционный список попали заместитель председателя российского совета министров Крыма, министр имущественных и земельных отношений, министр топлива и ряд других чиновников РФ.
    Петр Порошенко во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага
    В Крыму рассказали, почему флаг Украины не вернется на полуостров
    19:30 23.08.2016
    3383
    Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что для Киева чрезвычайно сложной задачей будет снова поднять украинский флаг над Симферополем и Севастополем.
    Генеральная репетиция финала международного конкурса Евровидение-2016
    В Крыму исключили проведение "Евровидения-2017" на полуострове
    20:51 15.05.2016
    3342Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, киевские власти могут провести песенный конкурс "Евровидение" в Крыму, только если переименуют в "Крым" один из украинских регионов.
    Итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина. Архивное фото
    В Крыму прокомментировали отмену концертов Сафины
    11:40 25.01.2016
    2477
    Как заявил Дмитрий Полонский, для Алессандро Сафины и Пьера Ришара - "самое главное – это деньги", а история с отменой концертов "пусть остается на их совести".
    Служба Безопасности Украины
    Вице-премьер Крыма посмеялся над объявлением его в розыск за госизмену
    01:57 27.11.2015
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    На сайте МВД Украины в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти" появилась информация об объявлении в розыск Полонского, подозреваемого в государственной измене.
    ЛЭП
    В Крыму заявили, что энергоснабжение полуострова после подрыва ЛЭП стабильное
    13:01 20.10.2015
    237Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Как заявил Полонский, "подрыв электроопор иначе как актом откровенного вандализма и агрессии не назовешь", однако на сегодняшний день вопросов с энергоснабжением Крыма нет, процесс идет в плановом режиме.
    Офис Укртелекома
    "Укртелеком" прекратил оказывать услуги связи в Крыму
    07:53 10.02.2015
    249
    По словам вице-премьера Крыма Дмитрия Полонского, "Укртелеком" прекратил оказание услуг телефонной связи в республике минувшей ночью без разъяснений.
    Галогенки
    Крым предъявит претензии Киеву из-за отключений электроэнергии
    12:17 25.12.2014
    572Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    По словам вице-премьера Крыма Дмитрия Полонского, муниципалитеты сейчас занимаются подсчетом убытков.
    ДТП в Симферополе
    Подрядчик должен ремонтировать обвалившуюся дорогу в Симферополе - власти
    17:23 28.09.2014
    212Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Точные сроки гарантийного обслуживания, которые были закреплены в договоре, заключенном с генподрядчиком, станут известны после проведения проверки.
    Обвал дороги в Симферополе
    Власти назвали предварительные причины обвала дороги под Симферополем
    16:57 28.09.2014
    569Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В следственном комитете РФ сообщили, что проверки трагедии под Симферополем проходят в рамках возбужденного уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
    Мужчина говорит по телефону
    В Крыму с 5 августа могут отключить украинскую мобильную связь
    13:11 03.08.2014
    3573Присоединение Крыма к РФ
    "Я располагаю достоверной информацией. Отключение будет однозначно, но вопрос стоит в том, все операторы отключат или еще кто-то останется", - сказал Полонский.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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