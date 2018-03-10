Министр внутренней политики, связи и информации России Дмитрий Полонский иронизировал, что властям Украины нужно подать в суд на Россию за космические запуски, за разработки в высокотехнологических областях.
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что для Киева чрезвычайно сложной задачей будет снова поднять украинский флаг над Симферополем и Севастополем.
Как заявил Полонский, "подрыв электроопор иначе как актом откровенного вандализма и агрессии не назовешь", однако на сегодняшний день вопросов с энергоснабжением Крыма нет, процесс идет в плановом режиме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".