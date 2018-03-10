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    Городской совет Львова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области. По его словам, существует договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".
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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" корреспондент из Львова Андрей Галицких сообщил, что ледяная глыба, которая убила женщину, сорвалась с крыши церкви.
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    ЧП на свалке во Львове
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    03:16 01.06.2016
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    На башне Ратуши будет приспущен штандарт города. Также Львовский городской совет обращается ко всем с просьбой воздержаться на это время от проведения праздничных мероприятий и развлекательных программ.
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    19:15 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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