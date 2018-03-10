Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области. По его словам, существует договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".
В львовской мэрии утверждают, что с каждым годом количество гостей города стремительно растет, пишут мировые СМИ. Чем очаровал иностранных туристов один из самых читающих городов Украины, названный "городом европейского будущего"?
На башне Ратуши будет приспущен штандарт города. Также Львовский городской совет обращается ко всем с просьбой воздержаться на это время от проведения праздничных мероприятий и развлекательных программ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".