наверх
10.03.201809:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    мусор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 58
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе
    В Кабмине намерены запретить мусоропроводы в многоэтажках
    16:04 14.02.2018
    493
    По словам заместителя министра Льва Парцхаладзе, пока в домах функционируют мусоропроводы, в Украине не будет ответственного отношения к отходам и система сортировки не заработает.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    ТОП тем Украины: "Нацдружины" в тонусе и проблемы пенсионеров
    19:12 05.02.2018
    1007
    Нужны ли Украине "Национальные дружины", как возят пенсионеров в городских маршрутках, а также необычная история винницкого школьника-борца с мусором и прикарпатских коллекционеров кирпичей — в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    ТОП тем Украины: сложная реабилитация АТОшников, сортировка мусора
    18:55 02.02.2018
    323
    Психологическая реабилитация бойцов АТО, работа "Укрпочты" после реформ, редчайшая болезнь маленькой винничанки, старт реформы украинских интернатов, а также как научились сортировать мусор в Украине — в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
    Мусорные свалки в Черкассах
    В Черкассах три микрорайона забиты мусором — журналист
    12:16 29.01.2018
    245
    Журналист интернет-издания "Про все" Александр Рыбалка сообщил, что проблемы с вывозом мусора в Черкассах начались еще в начале декабря, но руководство города до сих пор просит жителей "понять их".
    Днепр. Мусор посреди города
    18 января, ТОП тем Украины: "мусорная революция" в Днепре, корь на Прикарпатье
    16:26 18.01.2018
    527
    "Мусорная революция" в Днепре, фармакологические чудеса в Кропивницком, разрушение "дома-стены" в Воронцовском переулке в Одессе, а также как борются со вспышкой кори на Прикарпатье: самое интересное в региональных СМИ - в обзоре РИА Новости Украина.
    Мусорный коллапс в Риме
    Столица Италии утонула в мусоре, который не убирался с праздников 
    18:14 09.01.2018
    373
    Курганы неубранного мусора накапливались в Риме со дня католического Рождества. Некоторые жители поджигали кучи в знак протеста против муниципальной администрации, которая не выполнила свое обещание по борьбе с отходами в городе.
    Мусорная под Житомиром
    Европа к нам приходит. С 1 января работают новые правила сортировки отходов
    10:50 12.12.2017
    1835Невыносимый мусор Львова
    В Украине от 4 до 7% территории завалено мусором. Только официальные полигоны хранят около 43 000 тысяч километров мусора. Экологи говорят, что около 40% из этих отходов могут быть переработаны.
    Лобстеры. Архивное фото
    Лобстера с "татуировкой" Pepsi выловили в Канаде
    11:30 01.12.2017
    371
    Находка еще раз напомнила о мусоре, скапливающемся в мировых водах. По данным экологов ООН, в океан каждый год только пластиковых отходов сбрасывается порядка 13 миллионов тонн.
    Днепровские квартиры-свалки
    Днепровский адище: ТОП квартир-свалок города
    16:54 17.10.2017
    1031
    Жительница дома на Воскресенской, 38 более 4-х лет сносила в свою 2-комнатную квартиру хлам с ближайших помоек. Ужасный запах и крысы сводили соседей с ума.
    Заседание городского совета Днепра
    Из Днепра: мусорный детектив депутатов и чиновников
    14:38 08.10.2017
    503
    На последней сессии горсовета депутаты, сами того не зная, проголосовали за создание нового КП, которое с большой долей вероятности будет зарабатывать на вывозе мусора. Хотя, в принципе, может заняться и научной деятельностью.
    В Лондоне водопроводчики 3 недели выгребали из канализации гигантский жирберг. Видео
    В Лондоне водопроводчики 3 недели выгребали из канализации гигантский "жирберг" 
    16:01 13.09.2017
    1174
    Лондонские водопроводчики три недели кирками и лопатами выгребали из канализации гигантский 250-метровый "жирберг" — нарост из слипшегося жира и мусора.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Мусор и Саакашвили: чем живет Львов сегодня
    10:13 13.09.2017
    1121"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Спустя год после возникновения проблемы львовского мусора покой мэру Андрею Садовому только снится. Разбитые дороги, огромные пробки и незаконные застройки грозят стать еще одной визитной карточкой скандального градоначальника.
    Львовский мусор под Киевом
    Мусорозавод для Львова: деньги Европы, новый "распил" и Гройсман
    13:07 05.09.2017
    709Невыносимый мусор Львова
    Не исключено, что в ближайшие годы львовский мусор наконец-то перестанут разбрасывать по украинским городам и селам, а сам Львов освободится от нечистот. ЕБРР готов предоставить кредит на строительство мусороперерабатывающего завода.
    Львовский мусор под Житомиром
    Львовский "сюрприз": под Житомиром снова сбросили мусор
    13:25 19.07.2017
    214Невыносимый мусор Львова
    Согласно информации, работники отдела благоустройства на подъезде к свалке, находящейся между городом Барановка и селом Зеремля, обнаружили около 20 куб. м твердых бытовых отходов.
    В Запорожье бомжи формируют мусорные бригады
    Выживаем как можем. В Запорожье бомжи сколотили "мусорные бригады"
    12:50 10.07.2017
    930
    Новоявленные бригады состоят из пяти-шести человек, которые устроили своего рода передел сфер влияния в мире бездомных и действуют "промышленным способом": переворачивают баки, чтобы быстро исследовать и переработать их содержимое.
    Мусор на улицах Львова
    Эксперт об идее отопления жилых домов газом, добытым из мусора
    04:17 10.07.2017
    480Невыносимый мусор Львова
    Владелец компании "Инновационная компания Альфакат" Игорь Гнида в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что тепло и электроэнергия, полученные благодаря биогазу, будут продаваться гражданам по зеленому тарифу.
    Мусорные кучи во Львове
    Половину накопившегося во Львове мусора вывезли - вице-премьер
    16:16 30.06.2017
    175Невыносимый мусор Львова
    По словам вице-премьера Геннадия Зубко, вывезено уже более 3 тысяч тонн из тех 6,5 тысячи, которые находятся на мусорных площадках непосредственно в районах города Львова.
    Общегородское вече во Львове
    Львовское вече. Садовый проинструктировал горожан насчет мусора - спецкор
    08:56 26.06.2017
    736Невыносимый мусор Львова
    Журналист сайта Leopolis.news Максим Бурич в эфире "ГС" сообщил, что на вече для обсуждения проблемы с мусором мнение львовян диаметрально разделилось.
    Общегородское вече во Львове
    Вече во Львове: тысячи жителей требовали снять мусорную блокаду
    17:51 25.06.2017
    1239Невыносимый мусор Львова
    Согласно информации, почти 5000 львовян собрались перед ратушей, чтобы потребовать от правительства открыть мусорные полигоны для города и прекратить искусственно созданную блокаду.
    Мусор во Львове
    Из Львова продолжают вывозить тонны мусора
    12:34 24.06.2017
    397Невыносимый мусор Львова
    В городе остается перенакопленным более 12 тыс. 205 тонн мусора. Согласно информации, динамика по вывозу отходов улучшилась: вывезено на 40 тонн больше мусора, чем производит город за сутки.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе
    В Кабмине намерены запретить мусоропроводы в многоэтажках
    16:04 14.02.2018
    493
    По словам заместителя министра Льва Парцхаладзе, пока в домах функционируют мусоропроводы, в Украине не будет ответственного отношения к отходам и система сортировки не заработает.
    Все теги

    Персоны

    Организации