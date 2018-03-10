Нужны ли Украине "Национальные дружины", как возят пенсионеров в городских маршрутках, а также необычная история винницкого школьника-борца с мусором и прикарпатских коллекционеров кирпичей — в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
Психологическая реабилитация бойцов АТО, работа "Укрпочты" после реформ, редчайшая болезнь маленькой винничанки, старт реформы украинских интернатов, а также как научились сортировать мусор в Украине — в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
"Мусорная революция" в Днепре, фармакологические чудеса в Кропивницком, разрушение "дома-стены" в Воронцовском переулке в Одессе, а также как борются со вспышкой кори на Прикарпатье: самое интересное в региональных СМИ - в обзоре РИА Новости Украина.
Курганы неубранного мусора накапливались в Риме со дня католического Рождества. Некоторые жители поджигали кучи в знак протеста против муниципальной администрации, которая не выполнила свое обещание по борьбе с отходами в городе.
На последней сессии горсовета депутаты, сами того не зная, проголосовали за создание нового КП, которое с большой долей вероятности будет зарабатывать на вывозе мусора. Хотя, в принципе, может заняться и научной деятельностью.
Спустя год после возникновения проблемы львовского мусора покой мэру Андрею Садовому только снится. Разбитые дороги, огромные пробки и незаконные застройки грозят стать еще одной визитной карточкой скандального градоначальника.
Не исключено, что в ближайшие годы львовский мусор наконец-то перестанут разбрасывать по украинским городам и селам, а сам Львов освободится от нечистот. ЕБРР готов предоставить кредит на строительство мусороперерабатывающего завода.
Новоявленные бригады состоят из пяти-шести человек, которые устроили своего рода передел сфер влияния в мире бездомных и действуют "промышленным способом": переворачивают баки, чтобы быстро исследовать и переработать их содержимое.
Владелец компании "Инновационная компания Альфакат" Игорь Гнида в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что тепло и электроэнергия, полученные благодаря биогазу, будут продаваться гражданам по зеленому тарифу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Курганы неубранного мусора накапливались в Риме со дня католического Рождества. Некоторые жители поджигали кучи в знак протеста против муниципальной администрации, которая не выполнила свое обещание по борьбе с отходами в городе.
Курганы неубранного мусора накапливались в Риме со дня католического Рождества. Некоторые жители поджигали кучи в знак протеста против муниципальной администрации, которая не выполнила свое обещание по борьбе с отходами в городе.
Жители Львова, улица которого завалены мусором, начали бороться с проблемой самостоятельно. Преподаватели и студенты профессионально-технических училищ Одесской области утром провели митинг у здания облсовета на проспекте Шевченко.
Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.
По состоянию на 11 апреля Львов продолжает "тонуть" в мусоре, а возле стихийных свалок можно увидеть гуляющих детей и взрослых. Ранее мэр города сообщил, что в Чернобыльской зоне можно создать свалку мусора для всей страны.
В ночь на 3 апреля неизвестные выносили мусор на дороги во Львове "с целью привлечь внимание мэрии к не вывезенному мусору в городе", сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
В воскресенье во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы на май, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
По меньшей мере 16 человек, в том числе четверо детей, погибли при обрушении мусорной свалки в бедном районе столицы Шри-Ланки Коломбо. Огромная гора мусора высотой более 90 метров обвалилась на жилые дома в пятницу после дождей и пожара.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области. По его словам, существует договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".