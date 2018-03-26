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    Общество

    Мэр Днепра сообщил о мусорном коллапсе в городе

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    По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в городе сложилась совершенно неприемлемая ситуация с вывозом мусора, "люди жалуются буквально со всех микрорайонов и посёлков, что мусор не вывозится уже неделю".
    Мусор в Днепре
    Украинская правда

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В городе Днепре сложилась угрожающая ситуация с вывозом мусора, сообщил городской голова Борис Филатов.

    Мусорный бак. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В городе сложилась совершенно неприемлемая ситуация с вывозом мусора. Люди жалуются буквально со всех микрорайонов и посёлков, что мусор не вывозится уже неделю", — пишет мэр в Facebook.

    По его словам, в ситуации виновна "частная монополия компании, конечным собственником которой является один из влиятельных чиновников облсовета".

    "Уже несколько месяцев эта компания шантажирует городской совет, требуя многократно повысить тариф на вывоз мусора. Фактически, эта публика хочет залезть в карман каждому из вас", — заявляет Филатов.

    "Понимая, что я не позволю этого сделать, они решили использовать методы итальянской мафии. А именно, объявить тихую забастовку, как, например в Неаполе или на Сицилии, когда мусор намеренно не вывозится… Они объявили всем нам войну. Ну что же вызов принят. Мне не привыкать воевать", — отмечает мэр.

    Филатов пообещал навести порядок "за неделю, быть может дней за десять".

    Ранее сообщалось, что экологи предупреждают, что мусор, скопившийся за зиму, может хлынуть в водоемы Киева в ближайшее время.

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