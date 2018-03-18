Эксперт: незаконные захоронения мусора - дело рук мафии

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В среду, 14 марта, между селами Крюковщина и Тарасовка Киево-Святошинского района затопило дорогу. Также на озере фильтрата, которое находится у Тарасовской свалки, вода прорвала дамбу.

К каким последствиям это приведет, и как нужно подходить к решению проблемы, рассказал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

Сразу два ЧП, которые случились возле Тарасовки в Киевской области, чем это все может грозить?

— Понимаете, это системная проблема с коммуникациями, которые не совсем правильно эксплуатируются, они не чистятся вовремя, не делается модернизация, поэтому это комплексная проблема устаревших коммуникаций. Чем это может грозить? Подтопление, естественно, может, конечно, повредить имущество людей. Это проблемы с транспортом, и на дорогах проблемы. А что касается свалок, то конечно же, могут быть экологические последствия, потому что могут проникать и фильтраты со свалок на частные территории, на огороды, и таким образом засорять эти территории. Негативные последствия могут быть этого всего.

Если этот фильтрат попадает в колодцы, в огороды, чем это грозит здоровью людей?

— Здесь нужно обращаться в ГСЧС для того, чтобы они помогали в ликвидации этих последствий. Что касается вреда для здоровья — нельзя так сказать, не имея конкретных результатов каких-то анализов. Нужно обращаться в Государственную экологическую инспекцию для того, чтобы они делали анализы и смотрели, действительно, есть ли загрязнение, и в Санэпидемиологическую службу также нужно обращаться. Тут надо проводить четкие анализы и почвы, и воды в колодце. В общем говорить очень сложно, какие могут быть последствия, и какой вред может быть. Может быть, вообще, там нет такого загрязнения и не превышены допустимые нормы. То есть нужно изучать ситуацию.

Как быстро должны отреагировать представители власти, и кто именно?

— В первую очередь в такой ситуации должна реагировать ГСЧС, потому что в данном случае это не какая-то плановая или хроническая проблема, это единоразовая проблема. Даже не то, что единоразовая, а регулярная, как какой-то завод делает выбросы каких-то веществ нежелательных. В данном случае это природная проблема с тем, что выпало много снега одновременно, и резко он начал таять. То есть это чрезвычайная ситуация, и нужно в первую очередь обращаться в ГСЧС. В то же время нужно обращаться в местные органы власти, потому что их ответственность — определенная территория, и безопасность в том числе населения на этой территории. Также я бы посоветовал обратиться в контролирующие органы, такие, как Государственная экологическая инспекция и Санэпидемстанция, которая бы могла провести конкретные замеры и зафиксировать действительно наличие этой проблемы. В первую очередь — ГСЧС. Потому что они должны реагировать и реагировать очень оперативно. Потому что это, если действительно это так, то это угрожает здоровью и безопасности людей.

Известно, что до 7% территории Украины — это подобные стихийные и незаконные свалки. Снег начал таять по всей территории Украины, и потоки воды несут эти отходы в источники питьевой воды, в огороды. Как с этой проблемой можно работать на системном уровне?

— Во-первых, вы сказали, что 7% территории занято всеми свалками, в том числе и законными, которые эксплуатируются и были построены в соответствии с определенными нормами. Нельзя говорить, что это все незаконно. Но действительно незаконных и несанкционированных свалок в Украине очень много. С точки зрения загрязнения, это зависит от рельефа местности, в которой находится эта свалка. Понимаете, это комплексная проблема. Вот вы вспомните пожар и обрушение Грибовичской свалки во Львове. Она была официальная, там старались придерживаться каких-то норм. Вообще эта проблема существует еще с советских времен. И то, что за время, за последние 20-30 лет ничего не изменилось. То есть в советские времена была одна система утилизации отходов — это их захоронение. Вот почему образовалось так много свалок. Это самый дешевый способ — захоронение, поэтому он и продолжал использоваться, он был выгоден местным мафиям, в том числе, которые взяли этого бизнес под свой контроль. Это даже бандитский такой бизнес. Это никто, с одной стороны, не контролировал и не пресекал вот эти незаконные свалки, а с другой стороны, не была создана совершенно другая система управления отходами. То есть не захоронение, всех отходов, а их сортировка, переработка, упаковка, потому что они являются сырьем. И потом уже то, что остается, то, что уже нельзя сортировать и отправить на повторную переработку, только это должно сжигаться в мусоропереабатывающих, мусоросжигательных заводах и уже только вот эти остатки должны захораниваться. Сейчас, в принципе, я знаю, что во Львове уже после этой катастрофы активно разрабатывают проект по строительству мусороперерабатывающего завода, в Киеве сейчас тоже занимаются таким проектом. С одной стороны, для этого нужны большие деньги, инвестиции, а для того, чтобы эти инвестиции были вложены, нужно содействие в первую очередь местных властей, чтобы они дали возможность эти мусороперерабатывающие заводы строить.

Вы говорите, что нужно в первую очередь содействие местной власти, чтобы инвесторы приходили. А центральная власть сделала уже все от нее зависящее для того, чтобы выработать эти единые правила утилизации отходов, создать все условия для прихода инвесторов на всеукраинском уровне?

— К сожалению, я согласен, что не созданы эти условия. Там предпринимаются определенные попытки, принимаются какие-то программы общие. Но я считаю, что нужно более конкретную программу на уровне правительства подготовить по предоставлению каких-то льгот, например, или какой-то другой помощи, налоговых льгот для этого бизнеса. Это нужно превратить в бизнес. Потому что на сегодня это является таким теневым сектором в экономике. Да, национальная власть тоже в этом плане не дорабатывает, потому что нужно создавать лучшие условия. Но так как по всем законам утилизация, управление отходами — это ответственность местных властей, то я считаю, что все-таки инициатива и основная роль в решении этой проблемы — это все-таки местные органы власти.

Ранее первый заместитель директора Департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации Тарас Панчий заявлял, что раздельный сбор мусора в столице приносит пока лишь убытки.

А председатель правления общественного союза «Украинская Ресайклинг Ассоциация» Александр Лымарь отметил, что у политиков нет даже понятия, как решить проблему с мусором.