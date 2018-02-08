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    Фотоленты

    А воз и ныне там. Сортировка мусора в Украине так и не началась

    (обновлено: )9130
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    С 1 января украинцев обязали сортировать весь мусор.

    Так, отдельно нужно выбрасывать мусор, пригодный для переработки и повторного использования, отдельно – который годится только для утилизации. В

    Однако, как видно по состоянию мусорных баков, никто ничего сортировать так и не начал, передает "Страна".

    Дело в том, что внедрить систему раздельного сбора мусора повсеместно в Украине пока не удастся, поскольку не хватит мощностей.  В Украине до сих пор нет ни одного завода по комплексной переработке мусора.

    Смотрите также: На маршрутке по галактике. Лучшие фотожабы автомобиля Маска в космосе

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