На маршрутке по галактике. Лучшие фотожабы автомобиля Маска в космосе

Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.

Первый старт ракеты Falcon Heavy состоялся во вторник в 15.45 по восточноамериканскому времени (22.45 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через несколько минут после старта произошло штатное отделение боковых, затем центрального ускорителя первой ступени. Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки.

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Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.Первый пуск был осуществлен с ранее использованными ускорителями.