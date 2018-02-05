В Киеве "героя парковки" заблокировали мусорными баками

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Недовольные жители Киева заблокировали автомобиль мусорными баками в столичном микрорайоне Осокорки.

Инцидент произошел на улице Елизаветы Чавдар.

"Утро начинается не с кофе. Киев. Осокорки. Чавдар. Очередной нарушитель", — сообщает dtp.kiev.ua.

Пользователь Людмила Паламар пишет в комментариях: "Поддерживаю, нужно парковать автомобиль так, чтобы не мешать работе спецтранстпорта".

В свою очередь Серега Сережин отмечает: "Коммунальщики — они такие ранимые и мстительные".