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    Киев

    В Киеве "героя парковки" заблокировали мусорными баками

    (обновлено: )37730
    Неизвестные заблокировали неправильно припаркованный автомобиль мусорными баками. Как отметили в комментариях, машины надо "парковать так, чтобы не мешать работы спецтранспорта".
    Герой парковки в Киеве
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Недовольные жители Киева заблокировали автомобиль мусорными баками в столичном микрорайоне Осокорки.

    Инцидент произошел на улице Елизаветы Чавдар.

    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП. Видео
    Kyiv Operativ/Youtube
    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП

    "Утро начинается не с кофе. Киев. Осокорки. Чавдар. Очередной нарушитель", — сообщает dtp.kiev.ua.

    Пользователь Людмила Паламар пишет в комментариях: "Поддерживаю, нужно парковать автомобиль так, чтобы не мешать работе спецтранстпорта".

    В свою очередь Серега Сережин отмечает: "Коммунальщики — они такие ранимые и мстительные".

    Ранее на улице Сикорского в Киеве на территории жилого комплекса неизвестные решили проучить водителя, который оставил свою машину перед подъездом — на капот красного Ford поставили урну с мусором.
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