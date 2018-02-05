В Киеве "героя парковки" заблокировали мусорными баками

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Недовольные жители Киева заблокировали автомобиль мусорными баками в столичном микрорайоне Осокорки.
Инцидент произошел на улице Елизаветы Чавдар.
"Утро начинается не с кофе. Киев. Осокорки. Чавдар. Очередной нарушитель", — сообщает dtp.kiev.ua.
Пользователь Людмила Паламар пишет в комментариях: "Поддерживаю, нужно парковать автомобиль так, чтобы не мешать работе спецтранстпорта".
В свою очередь Серега Сережин отмечает: "Коммунальщики — они такие ранимые и мстительные".
Ранее на улице Сикорского в Киеве на территории жилого комплекса неизвестные решили проучить водителя, который оставил свою машину перед подъездом — на капот красного Ford поставили урну с мусором.