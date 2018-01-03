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    Киев

    В Киеве жестоко наказали героя парковки, ставшего на пешеходном переходе

    (обновлено: )47050
    Владелец Opel не постеснялся надолго оставить машину посреди пешеходного перехода. В "благодарность" ему практически перекрыли возможность тронуться с места.
    Автомобиль заблокировали палетами с кирпичом на парковке возле супермакета
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Киеве возле строительного супермаркета был наказан водитель автомобиля, припаркованного с грубейшим нарушением правил дорожного движения.

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    Неизвестные заблокировали красный Opel Astra двумя паллетами с газобетонными блоками, а также ограничительными столбиками.

    Перед этим автомобиль длительное время простоял прямо на пешеходном переходе перед дверями в супермаркет.

    Накануне киевляне опубликовали фото припаркованного автомобиля, который практически заблокировал въезд в супермаркет на улице Драгоманова.

    Ранее Верховная Рада усилила ответственность за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Закон предусматривает штраф от 1020 до 1700 грн за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов, однако это не касается случаев вынужденной стоянки.

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