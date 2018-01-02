На авто в магазин: Киев шокировал очередной "герой парковки"

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Киеве водитель припарковал свой автомобиль прямо перед входом в супермаркет, практически заблокировав его.

Об инциденте сообщила на своей странице в Facebook Татьяна Довбенко, которая стала свидетельницей происшествия.

"В магазин на авто! Сегодня пошли в обед с коляской в биллу на Драгоманова. А тут сюрприз, вход полностью перекрыт. Прогулочная коляска не проезжает. А что если человек на инвалидной??? Будь без хлеба? Вызвали наряд, ждали часа два. В магазине только рукой махнули. Уважаемые водители не забывайте пожалуйста про маломобильное население!!! Давайте не забывать о культуре. Давайте прославим этого горе-водителя в новом году!!!", — написала Довбенко.

Татьяна Довбенко, facebook "Герой парковки" в Киеве

Ранее Верховная Рада усилила ответственность за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Закон предусматривает штраф от 1020 до 1700 грн за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов, однако это не касается случаев вынужденной стоянки.

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