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    Киев

    На авто в магазин: Киев шокировал очередной "герой парковки"

    (обновлено: )319
    Свидетельница происшествия рассказала, что наряд ждали два часа, а сотрудники супермаркета никак не прореагировали на злостное нарушение правил парковки.
    Герой парковки в Киеве
    Татьяна Довбенко, facebook

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Киеве водитель припарковал свой автомобиль прямо перед входом в супермаркет, практически заблокировав его.

    Об инциденте сообщила на своей странице в Facebook Татьяна Довбенко, которая стала свидетельницей происшествия.

    "В магазин на авто! Сегодня пошли в обед с коляской в биллу на Драгоманова. А тут сюрприз, вход полностью перекрыт. Прогулочная коляска не проезжает. А что если человек на инвалидной??? Будь без хлеба? Вызвали наряд, ждали часа два. В магазине только рукой махнули. Уважаемые водители не забывайте пожалуйста про маломобильное население!!! Давайте не забывать о культуре.  Давайте прославим этого горе-водителя в новом году!!!", — написала Довбенко.

    Татьяна Довбенко, facebook
    "Герой парковки" в Киеве

    Ранее Верховная Рада усилила ответственность за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Закон предусматривает штраф от 1020 до 1700 грн за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов, однако это не касается случаев вынужденной стоянки.

    Смотрите также: Видео угона "Мерседеса" прямо с парламентской парковки

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